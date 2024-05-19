https://ria.ru/20240519/obstrel-1947047829.html

При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек

При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек - РИА Новости, 19.05.2024

При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек

Украинские войска обстреляли из РСЗО город Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T19:15

2024-05-19T19:15

2024-05-19T19:40

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО город Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них трое детей. Все они доставлены бригадами скорой в медучреждения города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается", — написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждения получили семь многоквартирных домов — в 98 квартирах выбило окна. Кроме того, пострадали 25 автомобилей. На месте работают оперативные и аварийные службы, обход территории продолжается.ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью системы ПВО сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 украинский дрон, из них 57 — над Краснодарским краем. Кроме того, украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, ехавшими на сбор клубники, в городе Раденск в Херсонской области. Как сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо, в результате погиб один человек, еще 16 пострадали.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947019629.html

https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html

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происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины