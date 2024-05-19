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При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек
При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек - РИА Новости, 19.05.2024
При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек
Украинские войска обстреляли из РСЗО город Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:15
2024-05-19T19:15
2024-05-19T19:40
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО город Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них трое детей. Все они доставлены бригадами скорой в медучреждения города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается", — написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждения получили семь многоквартирных домов — в 98 квартирах выбило окна. Кроме того, пострадали 25 автомобилей. На месте работают оперативные и аварийные службы, обход территории продолжается.ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью системы ПВО сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 украинский дрон, из них 57 — над Краснодарским краем. Кроме того, украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, ехавшими на сбор клубники, в городе Раденск в Херсонской области. Как сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо, в результате погиб один человек, еще 16 пострадали.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947019629.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек
Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек