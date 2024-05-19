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При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 19.05.2024 (обновлено: 19:40 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947047829.html
При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек
При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек - РИА Новости, 19.05.2024
При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек
Украинские войска обстреляли из РСЗО город Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:15
2024-05-19T19:40
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО город Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. &quot;По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них трое детей. Все они доставлены бригадами скорой в медучреждения города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается&quot;, — написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждения получили семь многоквартирных домов — в 98 квартирах выбило окна. Кроме того, пострадали 25 автомобилей. На месте работают оперативные и аварийные службы, обход территории продолжается.ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью системы ПВО сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 украинский дрон, из них 57 — над Краснодарским краем. Кроме того, украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, ехавшими на сбор клубники, в городе Раденск в Херсонской области. Как сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо, в результате погиб один человек, еще 16 пострадали.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947019629.html
https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html
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происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек

Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино, предварительно, пострадали 11 человек

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино из РСЗО со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО город Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них трое детей. Все они доставлены бригадами скорой в медучреждения города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается", — написал он в Telegram-канале.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждения получили семь многоквартирных домов — в 98 квартирах выбило окна. Кроме того, пострадали 25 автомобилей. На месте работают оперативные и аварийные службы, обход территории продолжается.
ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью системы ПВО сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 украинский дрон, из них 57 — над Краснодарским краем. Кроме того, украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, ехавшими на сбор клубники, в городе Раденск в Херсонской области. Как сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо, в результате погиб один человек, еще 16 пострадали.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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