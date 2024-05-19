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ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947019629.html
ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 19.05.2024
ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Более 90 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, двое мирных... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T15:47
2024-05-19T15:47
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
сергий радонежский
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Более 90 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, двое мирных жителей ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе село Петровка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства пострадали два мирных жителя... Над селом Соломино системой ПВО сбит БПЛА противника", - написал Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 18 мая. По 8 районам было выпущено 57 снарядов, не менее 37 беспилотников атаковали регион, включая сброс 4 взрывных устройств с дронов. По данным главы региона, за отчетный день в Белгородском районе ранения получили женщина и мужчина, их госпитализировали. Повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 26 частных домах, 9 автомобилях, АЗС, трех объектах связи и на территории сельхозпредприятия. По данным губернатора, в Борисовском районе дроном-камикадзе атаковали АЗС в поселке Борисовка, села Березовка и Грузское. На территории района по лесному массиву выпущено 3 снаряда из РСЗО, по окраине села Богун-Городок зафиксировано 3 прилета. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый и селу Тишанка выпущено в сумме 8 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе, как уточнил глава региона, села Безымено, Пороз и город Грайворон атакованы 19 FPV-дронами. По окраине поселка Горьковский и окраине сел Новостроевка-Вторая, Сподарюшено выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Козинка зафиксировано два прилета кассетными боеприпасами. Над селом Головчино системой ПВО сбито два беспилотника. "В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено 20 минометных снарядов, также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... Село Муром подверглось атаке ВСУ с помощью пяти FPV-дронов", - отметил глава региона. В Краснояружском районе на окраине села Графовка обезврежен упавший FPV-дрон, село Поповка стреляли тремя снарядами. В Новооскольском округе в селе Малое Городище в результате падения БПЛА самолетного типа произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского, подчеркнул Гладков. В Чернянском районе над селом Волоконовка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1947017088.html
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белгородская область
белгородский район
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происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, сергий радонежский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Сергий Радонежский, Вооруженные силы Украины
ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Более 90 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, двое мирных жителей ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"В Белгородском районе село Петровка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства пострадали два мирных жителя... Над селом Соломино системой ПВО сбит БПЛА противника", - написал Гладков.
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В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 18 мая. По 8 районам было выпущено 57 снарядов, не менее 37 беспилотников атаковали регион, включая сброс 4 взрывных устройств с дронов. По данным главы региона, за отчетный день в Белгородском районе ранения получили женщина и мужчина, их госпитализировали. Повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 26 частных домах, 9 автомобилях, АЗС, трех объектах связи и на территории сельхозпредприятия.
По данным губернатора, в Борисовском районе дроном-камикадзе атаковали АЗС в поселке Борисовка, села Березовка и Грузское. На территории района по лесному массиву выпущено 3 снаряда из РСЗО, по окраине села Богун-Городок зафиксировано 3 прилета. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый и селу Тишанка выпущено в сумме 8 минометных снарядов.
В Грайворонском городском округе, как уточнил глава региона, села Безымено, Пороз и город Грайворон атакованы 19 FPV-дронами. По окраине поселка Горьковский и окраине сел Новостроевка-Вторая, Сподарюшено выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Козинка зафиксировано два прилета кассетными боеприпасами. Над селом Головчино системой ПВО сбито два беспилотника.
«
"В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено 20 минометных снарядов, также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... Село Муром подверглось атаке ВСУ с помощью пяти FPV-дронов", - отметил глава региона.
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В Краснояружском районе на окраине села Графовка обезврежен упавший FPV-дрон, село Поповка стреляли тремя снарядами. В Новооскольском округе в селе Малое Городище в результате падения БПЛА самолетного типа произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского, подчеркнул Гладков. В Чернянском районе над селом Волоконовка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районГрайворонВячеслав ГладковСергий РадонежскийВооруженные силы Украины
 
 
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