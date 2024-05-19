https://ria.ru/20240519/obstrel-1947019629.html

ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 19.05.2024

ВСУ более 90 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Более 90 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, двое мирных... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T15:47

2024-05-19T15:47

2024-05-19T15:47

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

грайворон

вячеслав гладков

сергий радонежский

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Более 90 раз за прошедшие сутки украинские военные обстреливали из артиллерии и атаковали с помощью беспилотников территорию Белгородской области, двое мирных жителей ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе село Петровка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства пострадали два мирных жителя... Над селом Соломино системой ПВО сбит БПЛА противника", - написал Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 18 мая. По 8 районам было выпущено 57 снарядов, не менее 37 беспилотников атаковали регион, включая сброс 4 взрывных устройств с дронов. По данным главы региона, за отчетный день в Белгородском районе ранения получили женщина и мужчина, их госпитализировали. Повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 26 частных домах, 9 автомобилях, АЗС, трех объектах связи и на территории сельхозпредприятия. По данным губернатора, в Борисовском районе дроном-камикадзе атаковали АЗС в поселке Борисовка, села Березовка и Грузское. На территории района по лесному массиву выпущено 3 снаряда из РСЗО, по окраине села Богун-Городок зафиксировано 3 прилета. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый и селу Тишанка выпущено в сумме 8 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе, как уточнил глава региона, села Безымено, Пороз и город Грайворон атакованы 19 FPV-дронами. По окраине поселка Горьковский и окраине сел Новостроевка-Вторая, Сподарюшено выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Козинка зафиксировано два прилета кассетными боеприпасами. Над селом Головчино системой ПВО сбито два беспилотника. "В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено 20 минометных снарядов, также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... Село Муром подверглось атаке ВСУ с помощью пяти FPV-дронов", - отметил глава региона. В Краснояружском районе на окраине села Графовка обезврежен упавший FPV-дрон, село Поповка стреляли тремя снарядами. В Новооскольском округе в селе Малое Городище в результате падения БПЛА самолетного типа произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского, подчеркнул Гладков. В Чернянском районе над селом Волоконовка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1947017088.html

https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, сергий радонежский, вооруженные силы украины