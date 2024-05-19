https://ria.ru/20240519/nuland-1947045616.html

Нуланд назвала Харьков российским городом

Нуланд назвала Харьков российским городом - РИА Новости, 19.05.2024

Нуланд назвала Харьков российским городом

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков "российским городом". РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T19:04

2024-05-19T19:04

2024-05-19T20:56

россия

сша

харьковская область

виктория нуланд

владимир путин

джон кирби

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931299133_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35754326be169cf5d4948904923a6a75.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков "российским городом". Среди прочего она заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта "атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта". Бывший дипломат также отметила, что сочла бы "справедливым", если бы Вашингтон разрешил Киеву атаковать те российские базы, с которых "запускают ракеты или осуществляют поставки для армии". Как сообщало издание The Wall Street Journal, Киев на прошлой неделе просил США снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признает российской, а также обращался с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием. В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя атаку украинских дронов на НПЗ в Туапсе, заявил РИА Новости, что США не содействуют таким атакам Киева. В последнюю неделю группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

россия

сша

харьковская область

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, харьковская область, виктория нуланд, владимир путин, джон кирби, вооруженные силы украины, нато, харьков