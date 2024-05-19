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Нуланд назвала Харьков российским городом - РИА Новости, 19.05.2024
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19:04 19.05.2024 (обновлено: 20:56 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/nuland-1947045616.html
Нуланд назвала Харьков российским городом
Нуланд назвала Харьков российским городом - РИА Новости, 19.05.2024
Нуланд назвала Харьков российским городом
Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков "российским городом". РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:04
2024-05-19T20:56
россия
сша
харьковская область
виктория нуланд
владимир путин
джон кирби
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков "российским городом". Среди прочего она заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта "атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта". Бывший дипломат также отметила, что сочла бы "справедливым", если бы Вашингтон разрешил Киеву атаковать те российские базы, с которых "запускают ракеты или осуществляют поставки для армии". Как сообщало издание The Wall Street Journal, Киев на прошлой неделе просил США снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признает российской, а также обращался с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием. В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя атаку украинских дронов на НПЗ в Туапсе, заявил РИА Новости, что США не содействуют таким атакам Киева. В последнюю неделю группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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россия, сша, харьковская область, виктория нуланд, владимир путин, джон кирби, вооруженные силы украины, нато, харьков
Россия, США, Харьковская область, Виктория Нуланд, Владимир Путин, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Харьков
Нуланд назвала Харьков российским городом

Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков российским городом

© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков "российским городом".
Среди прочего она заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта "атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта".
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Бывший дипломат также отметила, что сочла бы "справедливым", если бы Вашингтон разрешил Киеву атаковать те российские базы, с которых "запускают ракеты или осуществляют поставки для армии".
Как сообщало издание The Wall Street Journal, Киев на прошлой неделе просил США снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признает российской, а также обращался с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием. В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя атаку украинских дронов на НПЗ в Туапсе, заявил РИА Новости, что США не содействуют таким атакам Киева.
В последнюю неделю группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАХарьковская областьВиктория НуландВладимир ПутинДжон КирбиВооруженные силы УкраиныНАТОХарьков
 
 
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