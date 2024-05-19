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НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024
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10:41 19.05.2024 (обновлено: 11:45 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/npz-1946984575.html
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников, на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:41
2024-05-19T11:45
славянск-на-кубани
происшествия
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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников, на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия сообщили РИА Новости в компании.Ранее глава района Роман Синяговский сообщил, что шесть беспилотников упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, предварительно, разрушений и пострадавших нет."Так и есть", - сообщили в компании, отвечаю на вопрос, действительно ли завод приостановил работу в результате атаки беспилотников.Там же пояснили, что сейчас на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html
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славянск-на-кубани, происшествия
Славянск-на-Кубани, Происшествия
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения шести беспилотников

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников, на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия сообщили РИА Новости в компании.
Ранее глава района Роман Синяговский сообщил, что шесть беспилотников упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
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Вчера, 03:41
"Так и есть", - сообщили в компании, отвечаю на вопрос, действительно ли завод приостановил работу в результате атаки беспилотников.
Там же пояснили, что сейчас на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
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