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НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников, на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:41
2024-05-19T10:41
2024-05-19T11:45
славянск-на-кубани
происшествия
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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников, на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия сообщили РИА Новости в компании.Ранее глава района Роман Синяговский сообщил, что шесть беспилотников упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, предварительно, разрушений и пострадавших нет."Так и есть", - сообщили в компании, отвечаю на вопрос, действительно ли завод приостановил работу в результате атаки беспилотников.Там же пояснили, что сейчас на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск-на-кубани, происшествия
Славянск-на-Кубани, Происшествия
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения шести беспилотников