https://ria.ru/20240519/npz-1946984575.html

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения беспилотников

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников, на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T10:41

2024-05-19T10:41

2024-05-19T11:45

славянск-на-кубани

происшествия

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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников, на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия сообщили РИА Новости в компании.Ранее глава района Роман Синяговский сообщил, что шесть беспилотников упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, предварительно, разрушений и пострадавших нет."Так и есть", - сообщили в компании, отвечаю на вопрос, действительно ли завод приостановил работу в результате атаки беспилотников.Там же пояснили, что сейчас на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html

https://ria.ru/20240519/obstrely-1946965961.html

славянск-на-кубани

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

славянск-на-кубани, происшествия