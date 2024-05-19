https://ria.ru/20240519/nomera-1946949261.html

Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши

Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши - РИА Новости, 19.05.2024

Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши

В начале года МВД предложило ужесточить нормы Кодекса об административных правонарушениях за преднамеренное сокрытие номерных знаков авто. Кого накажут в первую РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T02:15

2024-05-19T02:15

2024-05-19T02:15

общество

авто

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В начале года МВД предложило ужесточить нормы Кодекса об административных правонарушениях за преднамеренное сокрытие номерных знаков авто. Кого накажут в первую очередь, рассказал в интервью агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Пока это лишь предложение, и усиления ответственности за сокрытие номеров нет, как и за управление автомобилем без номеров. В обоих наказывают штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на один-три месяца.“МВД обратило внимание на рост числа правонарушений с сокрытием номеров автомобиля, причем именно с использованием устройств, так называемых "перевертышей", и предложило добавить в ст.12.2 КоАП отдельную часть - 2.1, предусматривающую ответственность исключительно за использование устройств, скрывающих госномер”, — разъясняет юрист.Если новацию примут, штрафа за “перевертыши” не будет, вместо этого нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств. Это не коснется случаев, когда номера закрывают листом бумаги или просто грязью, заверил Миронов.

https://ria.ru/20240416/shtraf-1940282045.html

https://ria.ru/20240515/preparaty-1946095295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, авто, россия