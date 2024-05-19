https://ria.ru/20240519/nomera-1946949261.html
Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши
Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши - РИА Новости, 19.05.2024
Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши
В начале года МВД предложило ужесточить нормы Кодекса об административных правонарушениях за преднамеренное сокрытие номерных знаков авто. Кого накажут в первую РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T02:15
2024-05-19T02:15
2024-05-19T02:15
общество
авто
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В начале года МВД предложило ужесточить нормы Кодекса об административных правонарушениях за преднамеренное сокрытие номерных знаков авто. Кого накажут в первую очередь, рассказал в интервью агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Пока это лишь предложение, и усиления ответственности за сокрытие номеров нет, как и за управление автомобилем без номеров. В обоих наказывают штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на один-три месяца.“МВД обратило внимание на рост числа правонарушений с сокрытием номеров автомобиля, причем именно с использованием устройств, так называемых "перевертышей", и предложило добавить в ст.12.2 КоАП отдельную часть - 2.1, предусматривающую ответственность исключительно за использование устройств, скрывающих госномер”, — разъясняет юрист.Если новацию примут, штрафа за “перевертыши” не будет, вместо этого нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств. Это не коснется случаев, когда номера закрывают листом бумаги или просто грязью, заверил Миронов.
https://ria.ru/20240416/shtraf-1940282045.html
https://ria.ru/20240515/preparaty-1946095295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия
Водителям придумали новое наказание за номера-перевертыши
Адвокат Миронов: МВД предложило лишать водителей прав за номера-перевертыши
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
В начале года МВД предложило ужесточить нормы Кодекса об административных правонарушениях за преднамеренное сокрытие номерных знаков авто. Кого накажут в первую очередь, рассказал в интервью
агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Пока это лишь предложение, и усиления ответственности за сокрытие номеров нет, как и за управление автомобилем без номеров. В обоих наказывают штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на один-три месяца.
“МВД обратило внимание на рост числа правонарушений с сокрытием номеров автомобиля, причем именно с использованием устройств, так называемых "перевертышей", и предложило добавить в ст.12.2 КоАП отдельную часть - 2.1, предусматривающую ответственность исключительно за использование устройств, скрывающих госномер”, — разъясняет юрист.
Если новацию примут, штрафа за “перевертыши” не будет, вместо этого нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств. Это не коснется случаев, когда номера закрывают листом бумаги или просто грязью, заверил Миронов.