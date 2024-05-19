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Направления поддержки НКО в Ленобласти изменились в рамках указа президента
Направления поддержки НКО в Ленобласти изменились в рамках указа президента - РИА Новости, 19.05.2024
Направления поддержки НКО в Ленобласти изменились в рамках указа президента
Направления поддержки НКО в Ленобласти изменились в рамках указа президента РФ, добавлено новое направление, по которому Ленобласть будет поддерживать... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:26
2024-05-19T19:26
2024-05-19T19:26
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Направления поддержки НКО в Ленобласти изменились в рамках указа президента РФ, добавлено новое направление, по которому Ленобласть будет поддерживать социальные инициативы НКО, называется "Гражданственность, служение Отечеству", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. "Абсолютное большинство ценностей, обозначенных в указе Владимира Путина, оказались настолько близки направлениям регионального грантового конкурса социальных проектов, что мной принято решение уточнить формулировки направлений, по которым выделяются гранты", - написал Дрозденко.Новое название направления проектов в сфере социальной защиты "Гуманизм и милосердие", направление для проектов патриотического воспитания - "Ответственность за судьбу России", направление для проектов поддержки малых коренных народностей - "Единство народов России" и семейных ценностей- "Крепкая семья". Дрозденко добавил, что по направлению "Гражданственность, служение Отечеству" уже на ближайшем конкурсе в Ленобласти ждет проекты по поддержке участников СВО и членов их семей, развитию добровольчества. "Все активисты и представители НКО, реализующие социальные проекты, могут гордиться, что своим трудом сохраняют и развивают ценности России. И люди должны об этом знать", - отметил губернатор Ленобласти.
https://ria.ru/20240515/transport-1946278949.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости.
Направления поддержки НКО в Ленобласти изменились в рамках указа президента РФ, добавлено новое направление, по которому Ленобласть будет поддерживать социальные инициативы НКО, называется "Гражданственность, служение Отечеству", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале
.
"Абсолютное большинство ценностей, обозначенных в указе Владимира Путина
, оказались настолько близки направлениям регионального грантового конкурса социальных проектов, что мной принято решение уточнить формулировки направлений, по которым выделяются гранты", - написал Дрозденко.
Новое название направления проектов в сфере социальной защиты "Гуманизм и милосердие", направление для проектов патриотического воспитания - "Ответственность за судьбу России", направление для проектов поддержки малых коренных народностей - "Единство народов России" и семейных ценностей- "Крепкая семья". Дрозденко добавил, что по направлению "Гражданственность, служение Отечеству" уже на ближайшем конкурсе в Ленобласти ждет проекты по поддержке участников СВО и членов их семей, развитию добровольчества.
"Все активисты и представители НКО, реализующие социальные проекты, могут гордиться, что своим трудом сохраняют и развивают ценности России. И люди должны об этом знать", - отметил губернатор Ленобласти.