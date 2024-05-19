https://ria.ru/20240519/niger-1947039935.html

США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод войск

США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод войск - РИА Новости, 19.05.2024

США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод войск

США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод американских войск их африканской страны, говорится в совместном заявлении министерств обороны... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T18:15

2024-05-19T18:15

2024-05-19T18:15

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод американских войск их африканской страны, говорится в совместном заявлении министерств обороны государств. "Вывод американских войск из Нигера не повлияет на продолжение развития отношений США и Нигера. США и Нигер привержены продолжению дипломатического диалога для определения будущего их двусторонних отношений", - говорится в заявлении. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября 2024 года, говорится в заявлении. Обе стороны гарантировали безопасность американских военных на период вывода, а также договорились продолжать сотрудничество в сферах общего интереса, отмечается в документе. США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. В апреле госдепартамент объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. До этого СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. Сообщалось, что вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи, в Чаде - около ста.

https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

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в мире, сша, нигер, чад, министерство обороны сша