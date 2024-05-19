Рейтинг@Mail.ru
США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод войск - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/niger-1947039935.html
США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод войск
США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод войск - РИА Новости, 19.05.2024
США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод войск
США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод американских войск их африканской страны, говорится в совместном заявлении министерств обороны... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:15
2024-05-19T18:15
в мире
сша
нигер
чад
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934005698_45:0:2167:1194_1920x0_80_0_0_fdc3da9c667e63420abf79795d1e32fc.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод американских войск их африканской страны, говорится в совместном заявлении министерств обороны государств. "Вывод американских войск из Нигера не повлияет на продолжение развития отношений США и Нигера. США и Нигер привержены продолжению дипломатического диалога для определения будущего их двусторонних отношений", - говорится в заявлении. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября 2024 года, говорится в заявлении. Обе стороны гарантировали безопасность американских военных на период вывода, а также договорились продолжать сотрудничество в сферах общего интереса, отмечается в документе. США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. В апреле госдепартамент объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. До этого СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. Сообщалось, что вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи, в Чаде - около ста.
https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html
https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html
сша
нигер
чад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934005698_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_8806860b90d526ade9100d6af0eeb9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нигер, чад, министерство обороны сша
В мире, США, Нигер, Чад, Министерство обороны США
США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод войск

Пентагон: США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод войск США

© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные во время учений в Нигере
Американские военные во время учений в Нигере
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment Command
Американские военные во время учений в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США и Нигер продолжат развитие отношений, несмотря на вывод американских войск их африканской страны, говорится в совместном заявлении министерств обороны государств.
«
"Вывод американских войск из Нигера не повлияет на продолжение развития отношений США и Нигера. США и Нигер привержены продолжению дипломатического диалога для определения будущего их двусторонних отношений", - говорится в заявлении.
Авиабаза 101 в Нигере - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Пентагон: российские силы и военные из США находятся на одной базе в Нигере
3 мая, 06:33
Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября 2024 года, говорится в заявлении. Обе стороны гарантировали безопасность американских военных на период вывода, а также договорились продолжать сотрудничество в сферах общего интереса, отмечается в документе.
США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
В апреле госдепартамент объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности.
Вскоре Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. До этого СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. Сообщалось, что вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время.
В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи, в Чаде - около ста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Бегство из Нигера: Америка теряет Африку
9 мая, 08:00
 
В миреСШАНигерЧадМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала