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Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу
Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу - РИА Новости, 19.05.2024
Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу
Сообщения об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу ложные, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T04:42
2024-05-19T04:42
2024-05-19T08:16
происшествия
ленинградская область
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сообщения об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу ложные, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств", — написал он.Информация об атаке БПЛА не соответствует действительности, добавил губернатор.Глава региона также заявил об отсутствии пострадавших в результате происшествия. По словам Александра Дрозденко, угроз пожара или возгорания нет.
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