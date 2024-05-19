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Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу - РИА Новости, 19.05.2024
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04:42 19.05.2024 (обновлено: 08:16 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/neftebaza-1946959772.html
Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу
Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу - РИА Новости, 19.05.2024
Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу
Сообщения об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу ложные, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T04:42
2024-05-19T08:16
происшествия
ленинградская область
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сообщения об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу ложные, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств", — написал он.Информация об атаке БПЛА не соответствует действительности, добавил губернатор.Глава региона также заявил об отсутствии пострадавших в результате происшествия. По словам Александра Дрозденко, угроз пожара или возгорания нет.
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происшествия, ленинградская область, россия
Происшествия, Ленинградская область, Россия

Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сообщения об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу ложные, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств", — написал он.
Информация об атаке БПЛА не соответствует действительности, добавил губернатор.
Глава региона также заявил об отсутствии пострадавших в результате происшествия. По словам Александра Дрозденко, угроз пожара или возгорания нет.
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