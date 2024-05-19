https://ria.ru/20240519/neftebaza-1946959772.html

Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу

Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу - РИА Новости, 19.05.2024

Губернатор Дрозденко опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу

Сообщения об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу ложные, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T04:42

2024-05-19T04:42

2024-05-19T08:16

происшествия

ленинградская область

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сообщения об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу ложные, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств", — написал он.Информация об атаке БПЛА не соответствует действительности, добавил губернатор.Глава региона также заявил об отсутствии пострадавших в результате происшествия. По словам Александра Дрозденко, угроз пожара или возгорания нет.

https://ria.ru/20240519/pozhar-1946959454.html

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2024

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происшествия, ленинградская область, россия