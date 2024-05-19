Рейтинг@Mail.ru
Выставки, концерты и представления: как прошла "Ночь музеев" - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/muzey-1946981779.html
Выставки, концерты и представления: как прошла "Ночь музеев"
Выставки, концерты и представления: как прошла "Ночь музеев" - РИА Новости, 19.05.2024
Выставки, концерты и представления: как прошла "Ночь музеев"
В России прошла ежегодная акция "Ночь музеев". Кадры с многочисленных мероприятий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:16
2024-05-19T11:16
фото
фото - культура
ночь музеев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1946980117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_204f20e9d92bd1c9be95e3e4d5b7135b.jpg
В России прошла ежегодная акция "Ночь музеев". Кадры с многочисленных мероприятий — в фотоленте ria.ru.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1946980117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e4a935286d4e8f26337e589dd198572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото - культура, ночь музеев, фото, россия
Фото, Фото - Культура, Ночь музеев, Россия

Выставки, концерты и представления: как прошла "Ночь музеев"

Читать ria.ru в
В России прошла ежегодная акция "Ночь музеев". Кадры с многочисленных мероприятий — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие к памятной дате выходные.

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Волхонка в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев-2024 в Москве

"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие к памятной дате выходные.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Основная цель мероприятия– дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Волхонка в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев-2024 в Москве

Основная цель мероприятия– дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Волхонка в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев-2024 в Москве

Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На официальной странице акции можно было смотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, проходящих в российских музеях.

Актер Александр Яцко выступает в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Пречистинка в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев-2024 в Москве

На официальной странице акции можно было смотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, проходящих в российских музеях.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

История акции уходит корнями в XX век: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Волхонка в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев-2024 в Москве

История акции уходит корнями в XX век: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной.

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Пречистинка в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев-2024 в Москве

В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи.

Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Пречистинка в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев-2024 в Москве

В акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Известность акции "Ночь музеев" за последние 11 лет значительно выросла: если в 2012 году о ней не знали 56% россиян, то на 2023 год доля составила 33%.

Оперная певица Мария Чайковская выступает в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Пречистинка в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев-2024 в Москве

Известность акции "Ночь музеев" за последние 11 лет значительно выросла: если в 2012 году о ней не знали 56% россиян, то на 2023 год доля составила 33%.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В 2024 году тема акции, проводимой в Год семьи, – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".

Начальник отдела по работе с молодежью и волонтерами ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталья Зотова в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на улице Волхонка в день проведения ежегодной всероссийской акции Ночь музеев-2024 в Москве

В 2024 году тема акции, проводимой в Год семьи, – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ФотоФото - КультураНочь музеевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала