Выставки, концерты и представления: как прошла "Ночь музеев"

В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной.