https://ria.ru/20240519/mtsk-1947024119.html

На МЦК возобновили движение поездов

На МЦК возобновили движение поездов - РИА Новости, 19.05.2024

На МЦК возобновили движение поездов

Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве, которое ранее приостанавливали по техническим причинам, возобновили и ввели в график,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T16:24

2024-05-19T16:24

2024-05-19T16:24

москва

московское центральное кольцо (мцк)

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве, которое ранее приостанавливали по техническим причинам, возобновили и ввели в график, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ведомство сообщало о приостановке движения на МЦК в 16.02 по московскому времени. "Движение на МЦК (14) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240103/mtsd-1919550978.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московское центральное кольцо (мцк), происшествия