https://ria.ru/20240519/mtsk-1947024119.html
На МЦК возобновили движение поездов
На МЦК возобновили движение поездов - РИА Новости, 19.05.2024
На МЦК возобновили движение поездов
Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве, которое ранее приостанавливали по техническим причинам, возобновили и ввели в график,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T16:24
2024-05-19T16:24
2024-05-19T16:24
москва
московское центральное кольцо (мцк)
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве, которое ранее приостанавливали по техническим причинам, возобновили и ввели в график, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ведомство сообщало о приостановке движения на МЦК в 16.02 по московскому времени. "Движение на МЦК (14) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240103/mtsd-1919550978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московское центральное кольцо (мцк), происшествия
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Происшествия
На МЦК возобновили движение поездов
На МЦК возобновили движение поездов, следующих против часовой стрелки