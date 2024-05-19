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На МЦК возобновили движение поездов - РИА Новости, 19.05.2024
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16:24 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/mtsk-1947024119.html
На МЦК возобновили движение поездов
На МЦК возобновили движение поездов - РИА Новости, 19.05.2024
На МЦК возобновили движение поездов
Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве, которое ранее приостанавливали по техническим причинам, возобновили и ввели в график,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T16:24
2024-05-19T16:24
москва
московское центральное кольцо (мцк)
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве, которое ранее приостанавливали по техническим причинам, возобновили и ввели в график, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ведомство сообщало о приостановке движения на МЦК в 16.02 по московскому времени. "Движение на МЦК (14) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.
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москва, московское центральное кольцо (мцк), происшествия
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Происшествия
На МЦК возобновили движение поездов

На МЦК возобновили движение поездов, следующих против часовой стрелки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтанция МЦК
Станция МЦК - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Станция МЦК. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве, которое ранее приостанавливали по техническим причинам, возобновили и ввели в график, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Ведомство сообщало о приостановке движения на МЦК в 16.02 по московскому времени.
"Движение на МЦК (14) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.
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