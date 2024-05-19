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В Москве приостановили движение поездов на МЦК - РИА Новости, 19.05.2024
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16:11 19.05.2024 (обновлено: 16:13 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/mtsk-1947022895.html
В Москве приостановили движение поездов на МЦК
В Москве приостановили движение поездов на МЦК - РИА Новости, 19.05.2024
В Москве приостановили движение поездов на МЦК
Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве временно приостановлено по техническим причинам, сообщил департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T16:11
2024-05-19T16:13
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве временно приостановлено по техническим причинам, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На МЦК (14) нет движения против часовой стрелки. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь встречными поездами, а также другими линиями", - говорится в сообщении.
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москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве приостановили движение поездов на МЦК

В Москве на МЦК приостановили движение поездов, следующих против часовой стрелки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка в переходе МЦК
Девушка в переходе МЦК - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка в переходе МЦК . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве временно приостановлено по техническим причинам, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
«
"На МЦК (14) нет движения против часовой стрелки. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь встречными поездами, а также другими линиями", - говорится в сообщении.
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МоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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