https://ria.ru/20240519/mtsk-1947022895.html

В Москве приостановили движение поездов на МЦК

В Москве приостановили движение поездов на МЦК - РИА Новости, 19.05.2024

В Москве приостановили движение поездов на МЦК

Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве временно приостановлено по техническим причинам, сообщил департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T16:11

2024-05-19T16:11

2024-05-19T16:13

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение поездов на МЦК, следующих против часовой стрелки, в Москве временно приостановлено по техническим причинам, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На МЦК (14) нет движения против часовой стрелки. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь встречными поездами, а также другими линиями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240423/rzhd-1941766384.html

москва

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москва, московское центральное кольцо (мцк)