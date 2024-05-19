https://ria.ru/20240519/most-1946951210.html
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 19.05.2024
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 46 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T01:01
2024-05-19T01:01
2024-05-19T01:03
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 46 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 00.12 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240502/most-1943576850.html
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россия, общество, республика крым, крымский мост
Россия, Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту восстановили движение автотранспорта