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В сафари-парке "Тайган" родились пять львят - РИА Новости, 19.05.2024
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14:34 19.05.2024 (обновлено: 14:37 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/lvyata-1947011146.html
В сафари-парке "Тайган" родились пять львят
В сафари-парке "Тайган" родились пять львят - РИА Новости, 19.05.2024
В сафари-парке "Тайган" родились пять львят
Пять львят родилось в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:34
2024-05-19T14:37
белогорский район
европа
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Пять львят родилось в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "У львицы родились пять львят. Но, к сожалению, мама от них отказалась", - сказал Зубков. По его словам, сотрудники зоопарка забрали львят и теперь сами их выкармливают и заботятся. Зубков подчеркнул, что отец львят - белый лев, а мать – рыжая африканская львица. Кроме того, по его словам, в зоопарке за последние сутки также родились два детеныша гамадрил и один ослик.
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белогорский район, европа, олег зубков
Белогорский район, Европа, Олег Зубков
В сафари-парке "Тайган" родились пять львят

В крымском сафари-парке "Тайган" родились пять львят

© Олег Зубков/YouTubeЛьвята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Львята, родившиеся в сафари-парке Тайган в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Пять львят родилось в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
«
"У львицы родились пять львят. Но, к сожалению, мама от них отказалась", - сказал Зубков.
© Олег Зубков/YouTubeЛьвята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Львята, родившиеся в сафари-парке Тайган в Белогорском районе Крыма
Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
1 из 2
© Олег Зубков/YouTubeЛьвята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Львята, родившиеся в сафари-парке Тайган в Белогорском районе Крыма
Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
2 из 2
Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
1 из 2
Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
2 из 2
По его словам, сотрудники зоопарка забрали львят и теперь сами их выкармливают и заботятся. Зубков подчеркнул, что отец львят - белый лев, а мать – рыжая африканская львица.
Кроме того, по его словам, в зоопарке за последние сутки также родились два детеныша гамадрил и один ослик.

Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

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11 мая, 21:51
 
Белогорский районЕвропаОлег Зубков
 
 
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