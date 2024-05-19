https://ria.ru/20240519/lvyata-1947011146.html

В сафари-парке "Тайган" родились пять львят

В сафари-парке "Тайган" родились пять львят - РИА Новости, 19.05.2024

В сафари-парке "Тайган" родились пять львят

Пять львят родилось в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:34

2024-05-19T14:34

2024-05-19T14:37

белогорский район

европа

олег зубков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Пять львят родилось в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "У львицы родились пять львят. Но, к сожалению, мама от них отказалась", - сказал Зубков. По его словам, сотрудники зоопарка забрали львят и теперь сами их выкармливают и заботятся. Зубков подчеркнул, что отец львят - белый лев, а мать – рыжая африканская львица. Кроме того, по его словам, в зоопарке за последние сутки также родились два детеныша гамадрил и один ослик.

https://ria.ru/20240511/makaki-1945303106.html

белогорский район

европа

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белогорский район, европа, олег зубков