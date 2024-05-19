В сафари-парке "Тайган" родились пять львят
В крымском сафари-парке "Тайган" родились пять львят
© Олег Зубков/YouTubeЛьвята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Пять львят родилось в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
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"У львицы родились пять львят. Но, к сожалению, мама от них отказалась", - сказал Зубков.
© Олег Зубков/YouTubeЛьвята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
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© Олег Зубков/YouTubeЛьвята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
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Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
1 из 2
Львята, родившиеся в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© Олег Зубков/YouTube
2 из 2
По его словам, сотрудники зоопарка забрали львят и теперь сами их выкармливают и заботятся. Зубков подчеркнул, что отец львят - белый лев, а мать – рыжая африканская львица.
Кроме того, по его словам, в зоопарке за последние сутки также родились два детеныша гамадрил и один ослик.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.