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Артиллеристы применили агитационные снаряды по позициям ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
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05:04 19.05.2024 (обновлено: 05:14 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/listovki-1946960510.html
Артиллеристы применили агитационные снаряды по позициям ВСУ
Артиллеристы применили агитационные снаряды по позициям ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
Артиллеристы применили агитационные снаряды по позициям ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне проведения спецоперации и забросили листовки с призывом к РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:04
2024-05-19T05:14
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне проведения спецоперации и забросили листовки с призывом к украинским войскам сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны. "На Авдеевском направлении военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" выполнили залистование боевых позиций ВСУ специально разработанными листовками с призывом о добровольной сдаче в плен", — говорится в сообщении. Уточняется, что в каждой такой листовке содержаться призывы к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие сдаться в плен, что сохранит им жизнь. "Дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 км. Для залистования разных целей таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от точного расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника", — пояснили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240519/rezerv-1946959304.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы применили агитационные снаряды по позициям ВСУ

Артиллеристы применили агитационные снаряды по позициям ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ в зоне СВО
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне проведения спецоперации и забросили листовки с призывом к украинским войскам сдаться, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"На Авдеевском направлении военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" выполнили залистование боевых позиций ВСУ специально разработанными листовками с призывом о добровольной сдаче в плен", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что в каждой такой листовке содержаться призывы к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие сдаться в плен, что сохранит им жизнь.
"Дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 км. Для залистования разных целей таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от точного расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника", — пояснили в оборонном ведомстве.
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