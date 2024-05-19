Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето
Синоптик Тишковец: метеорологическое лето придет в Москву в следующие выходные
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрохожие у летней веранды на Никольской улице в Москве
Прохожие у летней веранды на Никольской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето придет в столицу в следующие выходные, температура воздуха поднимется в Москве до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Кульминации воздушный океан на просторах Европейской территории России достигнет в выходные. На фоне повышенного атмосферного давления и солнечной погоды, в субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 7-12, днем плюс 20-25, а в воскресенье в сумерках уже не ниже плюс 10-15, после полудня плюс 22-27, то есть среднесуточная температура станет устойчиво выше плюс 15. А значит, так называемое "метеорологическое" лето пожалует к нам в финальные выходные весны", - уточнил специалист.
Он добавил, что данные показатели совпадают с температурой климатического лета. В Москве оно, по многолетним наблюдениям, обычно приходит 26 мая.
"Температура воды в реках и озерах повысится с нынешних плюс 11-12 до плюс 13-14. Так что купальный сезон в средней полосе России откроется не раньше начала второй декады июня, который по температуре прогнозируется близким к норме", - уточнил Тишковец.