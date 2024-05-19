https://ria.ru/20240519/leto-1947015910.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето

Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето - РИА Новости, 19.05.2024

Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето

Метеорологическое лето придет в столицу в следующие выходные, температура воздуха поднимется в Москве до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T15:06

2024-05-19T15:06

2024-05-19T15:07

общество

москва

россия

евгений тишковец

экология в россии

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето придет в столицу в следующие выходные, температура воздуха поднимется в Москве до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Кульминации воздушный океан на просторах Европейской территории России достигнет в выходные. На фоне повышенного атмосферного давления и солнечной погоды, в субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 7-12, днем плюс 20-25, а в воскресенье в сумерках уже не ниже плюс 10-15, после полудня плюс 22-27, то есть среднесуточная температура станет устойчиво выше плюс 15. А значит, так называемое "метеорологическое" лето пожалует к нам в финальные выходные весны", - уточнил специалист. Он добавил, что данные показатели совпадают с температурой климатического лета. В Москве оно, по многолетним наблюдениям, обычно приходит 26 мая."Температура воды в реках и озерах повысится с нынешних плюс 11-12 до плюс 13-14. Так что купальный сезон в средней полосе России откроется не раньше начала второй декады июня, который по температуре прогнозируется близким к норме", - уточнил Тишковец.

https://ria.ru/20240519/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, евгений тишковец, экология в россии, центр "фобос", погода