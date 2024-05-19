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Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето - РИА Новости, 19.05.2024
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15:06 19.05.2024 (обновлено: 15:07 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/leto-1947015910.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето
Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето - РИА Новости, 19.05.2024
Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето
Метеорологическое лето придет в столицу в следующие выходные, температура воздуха поднимется в Москве до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T15:06
2024-05-19T15:07
общество
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россия
евгений тишковец
экология в россии
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето придет в столицу в следующие выходные, температура воздуха поднимется в Москве до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Кульминации воздушный океан на просторах Европейской территории России достигнет в выходные. На фоне повышенного атмосферного давления и солнечной погоды, в субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 7-12, днем плюс 20-25, а в воскресенье в сумерках уже не ниже плюс 10-15, после полудня плюс 22-27, то есть среднесуточная температура станет устойчиво выше плюс 15. А значит, так называемое "метеорологическое" лето пожалует к нам в финальные выходные весны", - уточнил специалист. Он добавил, что данные показатели совпадают с температурой климатического лета. В Москве оно, по многолетним наблюдениям, обычно приходит 26 мая."Температура воды в реках и озерах повысится с нынешних плюс 11-12 до плюс 13-14. Так что купальный сезон в средней полосе России откроется не раньше начала второй декады июня, который по температуре прогнозируется близким к норме", - уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20240519/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, россия, евгений тишковец, экология в россии, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец, Экология в России, Центр "Фобос", Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето

Синоптик Тишковец: метеорологическое лето придет в Москву в следующие выходные

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрохожие у летней веранды на Никольской улице в Москве
Прохожие у летней веранды на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето придет в столицу в следующие выходные, температура воздуха поднимется в Москве до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Кульминации воздушный океан на просторах Европейской территории России достигнет в выходные. На фоне повышенного атмосферного давления и солнечной погоды, в субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 7-12, днем плюс 20-25, а в воскресенье в сумерках уже не ниже плюс 10-15, после полудня плюс 22-27, то есть среднесуточная температура станет устойчиво выше плюс 15. А значит, так называемое "метеорологическое" лето пожалует к нам в финальные выходные весны", - уточнил специалист.
Он добавил, что данные показатели совпадают с температурой климатического лета. В Москве оно, по многолетним наблюдениям, обычно приходит 26 мая.
"Температура воды в реках и озерах повысится с нынешних плюс 11-12 до плюс 13-14. Так что купальный сезон в средней полосе России откроется не раньше начала второй декады июня, который по температуре прогнозируется близким к норме", - уточнил Тишковец.
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