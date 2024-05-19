https://ria.ru/20240519/lazar-1946621021.html
Биография Берла Лазара
Биография Берла Лазара - РИА Новости, 19.05.2024
Биография Берла Лазара
Главный раввин России Берл Лазар (полное имя – Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар) родился 19 мая 1964 года в Милане (Италия) в семье главного раввина города. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T01:45
2024-05-19T01:45
2024-05-19T01:45
справки
берл лазар
александр бородай
снг
российский еврейский конгресс
федерация еврейских общин россии
россия
москва
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Главный раввин России Берл Лазар (полное имя – Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар) родился 19 мая 1964 года в Милане (Италия) в семье главного раввина города.В 1978 году окончил общеобразовательную еврейскую школу, учился в раввинском колледже в городе Нью-Джерси (США). В 1988 году окончил ешиву (духовную академию) "Томхей Тмимим" в Нью-Йорке (США), получив диплом раввина и звание даяна (религиозного судьи). В 1988 году, будучи студентом, Берл Лазар впервые посетил Советский Союз.В 1989 году лидер движения "Хабад-Любавич" Менахем Мендл Шнеерсон направил его в СССР для восстановления еврейской религиозной жизни.В 1990 году Берл Лазар стал раввином московской синагоги в Марьиной Роще.В 1995 году он занял пост председателя Объединения раввинов СНГ.В 1996 году вошел в президиум Российского еврейского конгресса (РЕК). 15 мая 2001 года Берл Лазар приостановил свое членство в РЕК в связи с несогласием с методами принятия решений в этой организации. В ноябре 1999 года, на первом съезде Федерации еврейских общин России (ФЕОР) – крупнейшей еврейской религиозной организации РФ, объединяющей более 140 еврейских общин – был избран главным раввином этой организации.В 2000 году получил российское гражданство. 12 июня 2000 года в Москве на съезде еврейских общин Берл Лазар был избран главным раввином России. Одновременно Берл Лазар возглавляет Главный раввинский суд России2 июля 2002 года в Москве на учредительном съезде Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Берл Лазар был избран председателем Раввинского совета этой организации. Одна из его обязанностей в этой должности – регулярно и объективно информировать международную общественность о положении еврейской общины в нашей стране и противодействии органов государственной власти проявлениям антисемитизма.Член президиума Межрелигиозного совета России.Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Под попечительством Берла Лазара возрождены еврейские общины более чем в 350 городах России и СНГ, действуют национальные школы и детские сады, в десятках городов работают раввины, синагоги и благотворительные организации.В 2012 году по инициативе главного раввина России, а также президента ФЕОР Александра Бороды в Москве был открыт Еврейский музей и центр толерантности.Награжден орденами Дружбы (2004), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), Петра Великого I степени (2005), общественным орденом Минина и Пожарского (2004) и другими наградами.Берл Лазар женат, в семье воспитывается 13 детей.Свободно владеет русским, идишем, ивритом, английским и итальянским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, берл лазар, александр бородай, снг, российский еврейский конгресс, федерация еврейских общин россии, россия, москва
Справки, Берл Лазар, Александр Бородай, СНГ, Российский еврейский конгресс, Федерация еврейских общин России, Россия, Москва
Главный раввин России Берл Лазар (полное имя – Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар
) родился 19 мая 1964 года в Милане (Италия) в семье главного раввина города.
В 1978 году окончил общеобразовательную еврейскую школу, учился в раввинском колледже в городе Нью-Джерси (США). В 1988 году окончил ешиву (духовную академию) "Томхей Тмимим" в Нью-Йорке (США), получив диплом раввина
и звание даяна (религиозного судьи).
В 1988 году, будучи студентом, Берл Лазар впервые посетил Советский Союз.
В 1989 году лидер движения "Хабад-Любавич" Менахем Мендл Шнеерсон направил его в СССР для восстановления еврейской религиозной жизни.
В 1990 году Берл Лазар стал раввином московской синагоги в Марьиной Роще.
В 1995 году он занял пост председателя Объединения раввинов СНГ.
В 1996 году вошел в президиум Российского еврейского конгресса
(РЕК).
15 мая 2001 года Берл Лазар приостановил
свое членство в РЕК в связи с несогласием с методами принятия решений в этой организации.
В ноябре 1999 года, на первом съезде Федерации еврейских общин России (ФЕОР) – крупнейшей еврейской религиозной организации РФ, объединяющей более 140 еврейских общин – был избран главным раввином этой организации.
В 2000 году
получил российское гражданство.
12 июня 2000 года
в Москве на съезде еврейских общин Берл Лазар был избран главным раввином России. Одновременно Берл Лазар возглавляет Главный раввинский суд России
2 июля 2002 года в Москве на учредительном съезде Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Берл Лазар был избран председателем Раввинского совета этой организации. Одна из его обязанностей в этой должности – регулярно и объективно информировать международную общественность о положении еврейской общины в нашей стране и противодействии органов государственной власти проявлениям антисемитизма.
Член Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при президенте России.
Под попечительством Берла Лазара возрождены еврейские общины более чем в 350 городах России и СНГ, действуют национальные школы и детские сады, в десятках городов работают раввины, синагоги и благотворительные организации.
В 2012 году по инициативе главного раввина России, а также президента ФЕОР Александра Бороды в Москве был открыт Еврейский музей
и центр толерантности.
Награжден орденами Дружбы (2004
), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014
), Петра Великого I степени (2005
), общественным орденом Минина и Пожарского (2004
) и другими наградами.
Берл Лазар женат, в семье воспитывается 13 детей.
Свободно владеет русским, идишем, ивритом, английским и итальянским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников