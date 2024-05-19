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Биография Берла Лазара

Биография Берла Лазара - РИА Новости, 19.05.2024

Биография Берла Лазара

Главный раввин России Берл Лазар (полное имя – Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар) родился 19 мая 1964 года в Милане (Италия) в семье главного раввина города. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T01:45

2024-05-19T01:45

2024-05-19T01:45

справки

берл лазар

александр бородай

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федерация еврейских общин россии

россия

москва

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Главный раввин России Берл Лазар (полное имя – Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар) родился 19 мая 1964 года в Милане (Италия) в семье главного раввина города.В 1978 году окончил общеобразовательную еврейскую школу, учился в раввинском колледже в городе Нью-Джерси (США). В 1988 году окончил ешиву (духовную академию) "Томхей Тмимим" в Нью-Йорке (США), получив диплом раввина и звание даяна (религиозного судьи). В 1988 году, будучи студентом, Берл Лазар впервые посетил Советский Союз.В 1989 году лидер движения "Хабад-Любавич" Менахем Мендл Шнеерсон направил его в СССР для восстановления еврейской религиозной жизни.В 1990 году Берл Лазар стал раввином московской синагоги в Марьиной Роще.В 1995 году он занял пост председателя Объединения раввинов СНГ.В 1996 году вошел в президиум Российского еврейского конгресса (РЕК). 15 мая 2001 года Берл Лазар приостановил свое членство в РЕК в связи с несогласием с методами принятия решений в этой организации. В ноябре 1999 года, на первом съезде Федерации еврейских общин России (ФЕОР) – крупнейшей еврейской религиозной организации РФ, объединяющей более 140 еврейских общин – был избран главным раввином этой организации.В 2000 году получил российское гражданство. 12 июня 2000 года в Москве на съезде еврейских общин Берл Лазар был избран главным раввином России. Одновременно Берл Лазар возглавляет Главный раввинский суд России2 июля 2002 года в Москве на учредительном съезде Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Берл Лазар был избран председателем Раввинского совета этой организации. Одна из его обязанностей в этой должности – регулярно и объективно информировать международную общественность о положении еврейской общины в нашей стране и противодействии органов государственной власти проявлениям антисемитизма.Член президиума Межрелигиозного совета России.Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Под попечительством Берла Лазара возрождены еврейские общины более чем в 350 городах России и СНГ, действуют национальные школы и детские сады, в десятках городов работают раввины, синагоги и благотворительные организации.В 2012 году по инициативе главного раввина России, а также президента ФЕОР Александра Бороды в Москве был открыт Еврейский музей и центр толерантности.Награжден орденами Дружбы (2004), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), Петра Великого I степени (2005), общественным орденом Минина и Пожарского (2004) и другими наградами.Берл Лазар женат, в семье воспитывается 13 детей.Свободно владеет русским, идишем, ивритом, английским и итальянским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, берл лазар, александр бородай, снг, российский еврейский конгресс, федерация еврейских общин россии, россия, москва