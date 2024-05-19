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Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких - РИА Новости, 19.05.2024
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23:20 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/korol-1947068996.html
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких - РИА Новости, 19.05.2024
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
Медицинское обследование выявило у короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда воспаление лёгких, говорится в сообщении королевской канцелярии,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T23:20
2024-05-19T23:20
в мире
джидда
саудовская аравия
салман бен абдель азиз аль сауд
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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Медицинское обследование выявило у короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда воспаление лёгких, говорится в сообщении королевской канцелярии, переданном саудовским агентством новостей SPA. "Хранитель двух исламских святынь завершил медицинское обследование, которое проводилось в королевской клинике дворца Ас-Салам в Джидде, у него было обнаружено воспаление лёгких, и врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления", - говорится в сообщении канцелярии.В воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила, что король был помещён в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах.
https://ria.ru/20240414/mid-1939883558.html
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в мире, джидда, саудовская аравия, салман бен абдель азиз аль сауд
В мире, Джидда, Саудовская Аравия, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких

У короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда выявили воспаление легких

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкКороль Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд . Архивное фото
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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Медицинское обследование выявило у короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда воспаление лёгких, говорится в сообщении королевской канцелярии, переданном саудовским агентством новостей SPA.
«
"Хранитель двух исламских святынь завершил медицинское обследование, которое проводилось в королевской клинике дворца Ас-Салам в Джидде, у него было обнаружено воспаление лёгких, и врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления", - говорится в сообщении канцелярии.
В воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила, что король был помещён в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах.
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В миреДжиддаСаудовская АравияСалман бен Абдель Азиз Аль Сауд
 
 
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