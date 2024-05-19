В Джидде госпитализировали саудовского короля
Саудовского короля положили в больницу с высокой температурой
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКороль Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в аэропорту "Внуково-2"
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в аэропорту "Внуково-2". Архивное фото
ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в больнице в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах, говорится в сообщении королевской канцелярии, переданном Саудовским агентством новостей SPA.
"Было решено, что хранитель двух святынь, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд – да хранит его Бог – проведет медицинское обследование в воскресенье... 19 мая, в королевской клинике Ас-Салам Палас в Джидде, так как он страдает от высокой температуры и болей в суставах. Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений", - отмечается в сообщении.
Месяц назад 88-летний саудовский монарх уже проходил плановое медицинское обследование в больнице в Джидде, которое завершилось в тот же день.