https://ria.ru/20240519/korol-1946984765.html

В Джидде госпитализировали саудовского короля

В Джидде госпитализировали саудовского короля - РИА Новости, 19.05.2024

В Джидде госпитализировали саудовского короля

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в больнице в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T10:43

2024-05-19T10:43

2024-05-19T10:43

в мире

джидда

саудовская аравия

салман бен абдель азиз аль сауд

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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в больнице в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах, говорится в сообщении королевской канцелярии, переданном Саудовским агентством новостей SPA. "Было решено, что хранитель двух святынь, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд – да хранит его Бог – проведет медицинское обследование в воскресенье... 19 мая, в королевской клинике Ас-Салам Палас в Джидде, так как он страдает от высокой температуры и болей в суставах. Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений", - отмечается в сообщении. Месяц назад 88-летний саудовский монарх уже проходил плановое медицинское обследование в больнице в Джидде, которое завершилось в тот же день.

https://ria.ru/20240505/ssha-1943927866.html

джидда

саудовская аравия

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Максим Зубков

в мире, джидда, саудовская аравия, салман бен абдель азиз аль сауд