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В Джидде госпитализировали саудовского короля - РИА Новости, 19.05.2024
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10:43 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/korol-1946984765.html
В Джидде госпитализировали саудовского короля
В Джидде госпитализировали саудовского короля - РИА Новости, 19.05.2024
В Джидде госпитализировали саудовского короля
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в больнице в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:43
2024-05-19T10:43
в мире
джидда
саудовская аравия
салман бен абдель азиз аль сауд
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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в больнице в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах, говорится в сообщении королевской канцелярии, переданном Саудовским агентством новостей SPA. "Было решено, что хранитель двух святынь, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд – да хранит его Бог – проведет медицинское обследование в воскресенье... 19 мая, в королевской клинике Ас-Салам Палас в Джидде, так как он страдает от высокой температуры и болей в суставах. Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений", - отмечается в сообщении. Месяц назад 88-летний саудовский монарх уже проходил плановое медицинское обследование в больнице в Джидде, которое завершилось в тот же день.
https://ria.ru/20240505/ssha-1943927866.html
джидда
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в мире, джидда, саудовская аравия, салман бен абдель азиз аль сауд
В мире, Джидда, Саудовская Аравия, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
В Джидде госпитализировали саудовского короля

Саудовского короля положили в больницу с высокой температурой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКороль Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в аэропорту "Внуково-2"
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в аэропорту Внуково-2 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в аэропорту "Внуково-2". Архивное фото
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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в больнице в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах, говорится в сообщении королевской канцелярии, переданном Саудовским агентством новостей SPA.
"Было решено, что хранитель двух святынь, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд – да хранит его Бог – проведет медицинское обследование в воскресенье... 19 мая, в королевской клинике Ас-Салам Палас в Джидде, так как он страдает от высокой температуры и болей в суставах. Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений", - отмечается в сообщении.
Месяц назад 88-летний саудовский монарх уже проходил плановое медицинское обследование в больнице в Джидде, которое завершилось в тот же день.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
СМИ: США назвали Саудовской Аравии условие для подписания военного договора
5 мая, 05:42
 
В миреДжиддаСаудовская АравияСалман бен Абдель Азиз Аль Сауд
 
 
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