https://ria.ru/20240519/kongo-1947000744.html
Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота
Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота - РИА Новости, 19.05.2024
Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота
Вооруженные силы Демократической республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель армии страны Сильвен Экенге, чье РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:17
2024-05-19T13:17
2024-05-19T15:26
в мире
демократическая республика конго
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Демократической республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель армии страны Сильвен Экенге, чье заявление приводит местное издание Actualite в соцсети X. "Вооруженные силы Демократической республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше", - заявил Экенге. По его словам, в попытке переворота замешаны иностранцы. Сейчас ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20240206/sudan-1925613224.html
демократическая республика конго
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго