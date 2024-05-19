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Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота - РИА Новости, 19.05.2024
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13:17 19.05.2024 (обновлено: 15:26 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/kongo-1947000744.html
Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота
Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота - РИА Новости, 19.05.2024
Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота
Вооруженные силы Демократической республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель армии страны Сильвен Экенге, чье РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:17
2024-05-19T15:26
в мире
демократическая республика конго
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Демократической республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель армии страны Сильвен Экенге, чье заявление приводит местное издание Actualite в соцсети X. "Вооруженные силы Демократической республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше", - заявил Экенге. По его словам, в попытке переворота замешаны иностранцы. Сейчас ситуация находится под контролем.
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в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго

Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота

© Кадр видео из соцсетейВ Демократической республике Конго предотвратили попытку госпереворота
В Демократической республике Конго предотвратили попытку госпереворота
© Кадр видео из соцсетей
В Демократической республике Конго предотвратили попытку госпереворота
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Демократической республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель армии страны Сильвен Экенге, чье заявление приводит местное издание Actualite в соцсети X.
"Вооруженные силы Демократической республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше", - заявил Экенге.
По его словам, в попытке переворота замешаны иностранцы. Сейчас ситуация находится под контролем.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Судане задержали готовивших переворот офицеров, пишут СМИ
6 февраля, 10:19
 
В миреДемократическая Республика Конго
 
 
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