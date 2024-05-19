https://ria.ru/20240519/kongo-1947000744.html

Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота

Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота - РИА Новости, 19.05.2024

Армия ДР Конго заявила о предотвращенной попытке госпереворота

Вооруженные силы Демократической республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель армии страны Сильвен Экенге, чье РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:17

2024-05-19T13:17

2024-05-19T15:26

в мире

демократическая республика конго

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Демократической республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель армии страны Сильвен Экенге, чье заявление приводит местное издание Actualite в соцсети X. "Вооруженные силы Демократической республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше", - заявил Экенге. По его словам, в попытке переворота замешаны иностранцы. Сейчас ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20240206/sudan-1925613224.html

демократическая республика конго

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, демократическая республика конго