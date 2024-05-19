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Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации - РИА Новости, 19.05.2024
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09:15 19.05.2024 (обновлено: 16:04 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/kombinat-1946973439.html
Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации
Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации - РИА Новости, 19.05.2024
Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации
Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщил его глава Мауро Лонгобардо в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:15
2024-05-19T16:04
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
владимир зеленский
arcelormittal
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщил его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times. "Если они (украинские власти) продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно (сотрудников) для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании", — заявил он. Предприятие разместило по городу билборды с изображениями женщин в оранжевой спецодежде со слоганами "Девушки тут реально рулят!", чтобы привлечь на завод женщин. Стратегия по набору персонала частично направлена на то, чтобы заменить мобилизованных мужчин, признал Лонгобардо. "Ранее завод нанимал женщин, но в основном на административные должности. Сейчас они все больше берут на себя роли, требующие физической работы", — отмечает издание. Для того чтобы устроиться на завод, мужчинам необходимо сначала зарегистрироваться в территориальном центре комплектования, что отпугивает многих потенциальных кандидатов. Чаще всего на заводе мобилизовывают водителей локомотивов, электриков и механиков. Военные рекрутеры используют "двусторонний подход": они не только рассылают повестки в головной офис предприятия, которые оно обязано распространять, но и стоят на входе на завод во время пересменок, поэтому некоторые сотрудники возвращаются домой и заявляют, что заболели, а возможные новые работники обходят предприятие стороной.По словам Лонгобарда, заводу уже пришлось сократить производство, в том числе стали, которая нужна для того, чтобы защитить объекты энергетики. "В конце концов, я думаю, что страна проигрывает", — добавил глава завода.Как сообщил в комментарии изданию Евгений Гречаный, менеджер отдела, занимающегося ремонтом тяжелой техники, он нанимает женщин на работу уже около полутора лет и отмечает, что с набором мужчин дальше будет только хуже. "Я вижу, что ситуация не будет улучшаться в следующие несколько лет. Даже если война закончится, все еще будет сложно", — сказал он. "АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более шести миллионов тонн стали, свыше пяти миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, владимир зеленский, arcelormittal
В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, ArcelorMittal
Крупнейший металлургический комбинат на Украине пострадал от мобилизации

FT: мобилизация угрожает крупнейшему металлургическому комбинату на Украине

CC BY-SA 4.0 / WDKeeper / Здание отдела кадров АрселорМиттал Кривой РогГорно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог"
Горно-металлургическое предприятие Украины АрселорМиттал Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
CC BY-SA 4.0 / WDKeeper / Здание отдела кадров АрселорМиттал Кривой Рог
Горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщил его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.
"Если они (украинские власти) продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно (сотрудников) для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании", — заявил он.
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Предприятие разместило по городу билборды с изображениями женщин в оранжевой спецодежде со слоганами "Девушки тут реально рулят!", чтобы привлечь на завод женщин. Стратегия по набору персонала частично направлена на то, чтобы заменить мобилизованных мужчин, признал Лонгобардо.
"Ранее завод нанимал женщин, но в основном на административные должности. Сейчас они все больше берут на себя роли, требующие физической работы", — отмечает издание.
Для того чтобы устроиться на завод, мужчинам необходимо сначала зарегистрироваться в территориальном центре комплектования, что отпугивает многих потенциальных кандидатов. Чаще всего на заводе мобилизовывают водителей локомотивов, электриков и механиков. Военные рекрутеры используют "двусторонний подход": они не только рассылают повестки в головной офис предприятия, которые оно обязано распространять, но и стоят на входе на завод во время пересменок, поэтому некоторые сотрудники возвращаются домой и заявляют, что заболели, а возможные новые работники обходят предприятие стороной.
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По словам Лонгобарда, заводу уже пришлось сократить производство, в том числе стали, которая нужна для того, чтобы защитить объекты энергетики.
"В конце концов, я думаю, что страна проигрывает", — добавил глава завода.
Как сообщил в комментарии изданию Евгений Гречаный, менеджер отдела, занимающегося ремонтом тяжелой техники, он нанимает женщин на работу уже около полутора лет и отмечает, что с набором мужчин дальше будет только хуже.
"Я вижу, что ситуация не будет улучшаться в следующие несколько лет. Даже если война закончится, все еще будет сложно", — сказал он.
"АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более шести миллионов тонн стали, свыше пяти миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
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