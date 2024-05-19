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Четыре команды спасателей подошли к месту возможной посадки вертолета Раиси
Четыре команды спасателей подошли к месту возможной посадки вертолета Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
Четыре команды спасателей подошли к месту возможной посадки вертолета Раиси
Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил начальник оперативного... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T20:00
2024-05-19T20:00
2024-05-19T20:00
в мире
иран
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
красный полумесяц
авария с вертолетом президента ирана
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца. Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца сообщил агентству, что на место аварии вертолета направлены 46 команд спасателей, а также поисковые собаки. "Из-за неблагоприятных погодных условий и сложного доступа к территории проведение поисковой операции затруднено, мы не можем задействовать беспилотники и вертолеты. Четыре команды спасателей достигли координат места, где произошло ЧП", - цитирует начальника штаба агентство. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.
https://ria.ru/20240519/azerbaydzhan-1947047312.html
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947035485.html
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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, красный полумесяц, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Красный полумесяц, Авария с вертолетом президента Ирана
Четыре команды спасателей подошли к месту возможной посадки вертолета Раиси
Четыре команды спасателей подошли к месту возможной посадки вертолета с Раиси