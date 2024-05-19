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В Дагестане полицейских заподозрили в причастности к хищению нефтепродуктов - РИА Новости, 19.05.2024
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21:40 19.05.2024
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В Дагестане полицейских заподозрили в причастности к хищению нефтепродуктов
В Дагестане полицейских заподозрили в причастности к хищению нефтепродуктов - РИА Новости, 19.05.2024
В Дагестане полицейских заподозрили в причастности к хищению нефтепродуктов
Сотрудники отделов полиции в двух районах Дагестана проверяются на возможную причастность к хищению нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T21:40
2024-05-19T21:40
происшествия
россия
москва
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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники отделов полиции в двух районах Дагестана проверяются на возможную причастность к хищению нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками УУР (управления уголовного розыска) МВД по РД во взаимодействии с сотрудниками УСБ (управления собственной безопасности) МВД и ФСБ проводится комплекс мероприятий, направленный на противодействие противоправным действиям граждан. В настоящее время на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются в том числе сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам", – говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам будет принято решение "в установленном законном порядке". Другие подробности дела не сообщаются. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что оперативные мероприятия проводят сотрудники МВД, прибывшие из Москвы. По его словам, задержаны ряд должностных лиц.
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происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане полицейских заподозрили в причастности к хищению нефтепродуктов

МВД Дагестана: полицейские проверяются на причастность к хищению нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники отделов полиции в двух районах Дагестана проверяются на возможную причастность к хищению нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе МВД республики.
«
"Сотрудниками УУР (управления уголовного розыска) МВД по РД во взаимодействии с сотрудниками УСБ (управления собственной безопасности) МВД и ФСБ проводится комплекс мероприятий, направленный на противодействие противоправным действиям граждан. В настоящее время на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются в том числе сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам будет принято решение "в установленном законном порядке". Другие подробности дела не сообщаются.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что оперативные мероприятия проводят сотрудники МВД, прибывшие из Москвы. По его словам, задержаны ряд должностных лиц.
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ПроисшествияРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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