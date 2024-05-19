https://ria.ru/20240519/khischenie-1947062396.html

В Дагестане полицейских заподозрили в причастности к хищению нефтепродуктов

В Дагестане полицейских заподозрили в причастности к хищению нефтепродуктов - РИА Новости, 19.05.2024

В Дагестане полицейских заподозрили в причастности к хищению нефтепродуктов

Сотрудники отделов полиции в двух районах Дагестана проверяются на возможную причастность к хищению нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T21:40

2024-05-19T21:40

2024-05-19T21:40

происшествия

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники отделов полиции в двух районах Дагестана проверяются на возможную причастность к хищению нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками УУР (управления уголовного розыска) МВД по РД во взаимодействии с сотрудниками УСБ (управления собственной безопасности) МВД и ФСБ проводится комплекс мероприятий, направленный на противодействие противоправным действиям граждан. В настоящее время на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются в том числе сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам", – говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам будет принято решение "в установленном законном порядке". Другие подробности дела не сообщаются. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что оперативные мероприятия проводят сотрудники МВД, прибывшие из Москвы. По его словам, задержаны ряд должностных лиц.

https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946180028.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)