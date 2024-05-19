https://ria.ru/20240519/kharkov-1946988197.html

В Харькове прогремел сильный взрыв

В Харькове прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 19.05.2024

В Харькове прогремел сильный взрыв

В Харькове прогремел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:15

2024-05-19T11:15

2024-05-19T12:18

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "Сильный взрыв в Харькове!" — написал он. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога звучит в шести регионах Украины. В частности, в Харьковской области сигнал об опасности работает уже более семи часов. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях тревога распространилась в период с 10:58 по 11:02 мск и звучит до сих пор.Вооруженные силы России регулярно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Они стали ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в России.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240518/preduprezhdenie-1946830142.html

https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html

https://ria.ru/20240519/odessa-1946984883.html

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украина

харьковская область

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Варвара Скокшина

харьков, в мире, украина, харьковская область