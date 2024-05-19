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В Харькове прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 19.05.2024 (обновлено: 12:18 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/kharkov-1946988197.html
В Харькове прогремел сильный взрыв
В Харькове прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 19.05.2024
В Харькове прогремел сильный взрыв
В Харькове прогремел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:15
2024-05-19T12:18
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "Сильный взрыв в Харькове!" — написал он. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога звучит в шести регионах Украины. В частности, в Харьковской области сигнал об опасности работает уже более семи часов. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях тревога распространилась в период с 10:58 по 11:02 мск и звучит до сих пор.Вооруженные силы России регулярно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Они стали ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в России.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240518/preduprezhdenie-1946830142.html
https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html
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харьков
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харьков, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Харьковская область
В Харькове прогремел сильный взрыв

В Харькове прогремел сильный взрыв на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«
"Сильный взрыв в Харькове!" — написал он.
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18 мая, 05:10
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога звучит в шести регионах Украины. В частности, в Харьковской области сигнал об опасности работает уже более семи часов.
В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях тревога распространилась в период с 10:58 по 11:02 мск и звучит до сих пор.
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Вооруженные силы России регулярно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Они стали ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в России.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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