https://ria.ru/20240519/kharkov-1946988197.html
В Харькове прогремел сильный взрыв
В Харькове прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 19.05.2024
В Харькове прогремел сильный взрыв
В Харькове прогремел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:15
2024-05-19T11:15
2024-05-19T12:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "Сильный взрыв в Харькове!" — написал он. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога звучит в шести регионах Украины. В частности, в Харьковской области сигнал об опасности работает уже более семи часов. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях тревога распространилась в период с 10:58 по 11:02 мск и звучит до сих пор.Вооруженные силы России регулярно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Они стали ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в России.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240518/preduprezhdenie-1946830142.html
https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html
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РИА Новости
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харьков, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Харьковская область
В Харькове прогремел сильный взрыв
В Харькове прогремел сильный взрыв на фоне воздушной тревоги