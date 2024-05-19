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ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
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22:00 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/khamas-1947063508.html
ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана
ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана
Палестинское движение ХАМАС заявило о "полной солидарности" с руководством Ирана и его народом в связи с аварийной посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T22:00
2024-05-19T22:00
в мире
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иран
хосейн амир абдоллахиан
хамас
авария с вертолетом президента ирана
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о "полной солидарности" с руководством Ирана и его народом в связи с аварийной посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, и сообщило, что следит за новостями об инциденте "с большим беспокойством". Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски. "Мы в движении исламского сопротивления ХАМАС с большим беспокойством и тревогой следим за известиями об аварийной посадке вертолета, на котором находились его превосходительство президент Иранской республики Эбрахим Раиси, министр иностранных дел (Ирана) господин Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающая их делегация... В связи с этим болезненным инцидентом мы выражаем нашу полную солидарность с Исламской Республикой Иран - ее руководством, правительством и народом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС. Движение также заявило, что "молит Всевышнего сохранить президента Ирана и сопровождающую его делегацию в здравии и уберечь братский иранский народ от всякого зла".
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в мире, цены на нефть, иран, хосейн амир абдоллахиан, хамас, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, ХАМАС, Авария с вертолетом президента Ирана
ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана

ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана из-за ЧП с вертолетом

© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о "полной солидарности" с руководством Ирана и его народом в связи с аварийной посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, и сообщило, что следит за новостями об инциденте "с большим беспокойством".
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
«
"Мы в движении исламского сопротивления ХАМАС с большим беспокойством и тревогой следим за известиями об аварийной посадке вертолета, на котором находились его превосходительство президент Иранской республики Эбрахим Раиси, министр иностранных дел (Ирана) господин Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающая их делегация... В связи с этим болезненным инцидентом мы выражаем нашу полную солидарность с Исламской Республикой Иран - ее руководством, правительством и народом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.
Движение также заявило, что "молит Всевышнего сохранить президента Ирана и сопровождающую его делегацию в здравии и уберечь братский иранский народ от всякого зла".
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
В миреЦены на нефтьИранХосейн Амир АбдоллахианХАМАСАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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