https://ria.ru/20240519/khamas-1947063508.html

ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана

ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана - РИА Новости, 19.05.2024

ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана

Палестинское движение ХАМАС заявило о "полной солидарности" с руководством Ирана и его народом в связи с аварийной посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:00

2024-05-19T22:00

2024-05-19T22:00

в мире

цены на нефть

иран

хосейн амир абдоллахиан

хамас

авария с вертолетом президента ирана

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о "полной солидарности" с руководством Ирана и его народом в связи с аварийной посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, и сообщило, что следит за новостями об инциденте "с большим беспокойством". Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски. "Мы в движении исламского сопротивления ХАМАС с большим беспокойством и тревогой следим за известиями об аварийной посадке вертолета, на котором находились его превосходительство президент Иранской республики Эбрахим Раиси, министр иностранных дел (Ирана) господин Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающая их делегация... В связи с этим болезненным инцидентом мы выражаем нашу полную солидарность с Исламской Республикой Иран - ее руководством, правительством и народом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС. Движение также заявило, что "молит Всевышнего сохранить президента Ирана и сопровождающую его делегацию в здравии и уберечь братский иранский народ от всякого зла".

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, хосейн амир абдоллахиан, хамас, авария с вертолетом президента ирана