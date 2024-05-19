ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана
ХАМАС выразило полную солидарность с руководством Ирана из-за ЧП с вертолетом
© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о "полной солидарности" с руководством Ирана и его народом в связи с аварийной посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, и сообщило, что следит за новостями об инциденте "с большим беспокойством".
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
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"Мы в движении исламского сопротивления ХАМАС с большим беспокойством и тревогой следим за известиями об аварийной посадке вертолета, на котором находились его превосходительство президент Иранской республики Эбрахим Раиси, министр иностранных дел (Ирана) господин Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающая их делегация... В связи с этим болезненным инцидентом мы выражаем нашу полную солидарность с Исламской Республикой Иран - ее руководством, правительством и народом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.
Движение также заявило, что "молит Всевышнего сохранить президента Ирана и сопровождающую его делегацию в здравии и уберечь братский иранский народ от всякого зла".
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19 июня 2021, 15:48