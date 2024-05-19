https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html
Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.05.2024
Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками колоссальна и еще до конца не определена, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:34
2024-05-19T09:34
2024-05-19T15:42
россия
владимир путин
херсонская область
днепр (город)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками колоссальна и еще до конца не определена, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич."Ранее была озвучена лишь примерная сумма ущерба — порядка 11,5 миллиарда рублей. Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества. Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура будет восстановлена", — сказал Кастюкевич.Кроме того, по его словам, есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно, — это погибшие люди, животные, уникальная флора и фауна."Но и есть и косвенный ущерб. Например, по данным Минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения Каховской ГЭС и чрезвычайно малого количества весенних осадков урожай в этом году прогнозируют меньше, чем в прошлом. Причем снижение по овощным культурам на 30%, а по озимой пшенице — на 25%", — подчеркнул сенатор. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html
https://ria.ru/20240430/evakuatsiya-1943193787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, херсонская область , днепр (город), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Владимир Путин, Херсонская область , Днепр (город), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Кастюкевич: сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС превысит 11,5 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками колоссальна и еще до конца не определена, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Ранее была озвучена лишь примерная сумма ущерба — порядка 11,5 миллиарда рублей. Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества. Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура будет восстановлена", — сказал Кастюкевич.
Кроме того, по его словам, есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно, — это погибшие люди, животные, уникальная флора и фауна.
"Но и есть и косвенный ущерб. Например, по данным Минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения Каховской ГЭС и чрезвычайно малого количества весенних осадков урожай в этом году прогнозируют меньше, чем в прошлом. Причем снижение по овощным культурам на 30%, а по озимой пшенице — на 25%", — подчеркнул сенатор.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра
, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку
. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин
назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК
РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.