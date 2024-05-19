https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html

Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.05.2024

Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками колоссальна и еще до конца не определена, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T09:34

2024-05-19T09:34

2024-05-19T15:42

россия

владимир путин

херсонская область

днепр (город)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками колоссальна и еще до конца не определена, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич."Ранее была озвучена лишь примерная сумма ущерба — порядка 11,5 миллиарда рублей. Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества. Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура будет восстановлена", — сказал Кастюкевич.Кроме того, по его словам, есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно, — это погибшие люди, животные, уникальная флора и фауна."Но и есть и косвенный ущерб. Например, по данным Минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения Каховской ГЭС и чрезвычайно малого количества весенних осадков урожай в этом году прогнозируют меньше, чем в прошлом. Причем снижение по овощным культурам на 30%, а по озимой пшенице — на 25%", — подчеркнул сенатор. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html

https://ria.ru/20240430/evakuatsiya-1943193787.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, херсонская область , днепр (город), следственный комитет россии (ск рф), происшествия