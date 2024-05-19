https://ria.ru/20240519/izrail-1946950536.html

В Тель-Авиве полиция разогнала незаконный антиправительственный митинг

В Тель-Авиве полиция разогнала незаконный антиправительственный митинг - РИА Новости, 19.05.2024

В Тель-Авиве полиция разогнала незаконный антиправительственный митинг

Израильская полиция применила водометы и задействовала конные отряды для разгона незаконной акции протеста в Тель-Авиве против правительства и в поддержку... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T00:54

2024-05-19T00:54

2024-05-19T03:15

в мире

израиль

тель-авив

рафах (провинция)

бени ганц

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая — РИА Новости. Израильская полиция применила водометы и задействовала конные отряды для разгона незаконной акции протеста в Тель-Авиве против правительства и в поддержку освобождения заложников из сектора Газа, митинг сопровождался столкновениями с силами правопорядка и задержаниями, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые более семи месяцев удерживаются в секторе Газа. Еженедельная акция протеста, согласованная с полицией, проходила у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. После окончания согласованной акции протеста группа из сотен активистов начала блокировать движение на близлежащих улицах. Толпа проигнорировала многочисленные требования полиции разойтись, после чего силы правопорядка применили водометы и задействовали конные отряды. Протестующие, в частности, заблокировали центральное городское шоссе Аялон и перекресток у торгового центра Азриэли. По информации портала Ynet, по меньшей мере 15 активистов были задержаны полицией за нарушение общественного порядка. Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман позднее сообщил РИА Новости, что все задержанные на акции протеста в Тель-Авиве были отпущены, уточнив, что 27 нарушителям общественного порядка были выписаны штрафы. Акция протеста проходила на фоне тупика в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и ультиматума, выдвинутого министром без портфеля и членом узкого кабинета военных действий Бени Ганцем, который в субботу заявил, что выйдет из чрезвычайного правительства Биньямина Нетаньяху, если к 8 июня руководство страны не утвердит план дальнейших действий по сектору Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240517/izrail-1946693321.html

https://ria.ru/20240517/ssha-1946559765.html

https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html

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тель-авив

рафах (провинция)

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в мире, израиль, тель-авив, рафах (провинция), бени ганц, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году