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С двумя находившимися на борту вертолета Раиси людьми установили контакт - РИА Новости, 20.05.2024
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20:54 19.05.2024 (обновлено: 00:22 20.05.2024)
https://ria.ru/20240519/istochnik-1947058362.html
С двумя находившимися на борту вертолета Раиси людьми установили контакт
С двумя находившимися на борту вертолета Раиси людьми установили контакт - РИА Новости, 20.05.2024
С двумя находившимися на борту вертолета Раиси людьми установили контакт
С экипажем вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрахима Раиси, установлена связь после жесткой посадки, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-19T20:54
2024-05-20T00:22
иран
в мире
хосейн амир абдоллахиан
авария с вертолетом президента ирана
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С экипажем вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрахима Раиси, установлена связь после жесткой посадки, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури.&quot;Из того, что вселяет надежду: с одним из пассажиров вертолета и с одним из членов экипажа была установлена связь. Поэтому мы надеемся, что уровень серьезности происшествия был не сильно высоким&quot;, — заявил Мансури, видео заявления которого приводит агентство Fars.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
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иран, в мире, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана
Иран, В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Авария с вертолетом президента Ирана
С двумя находившимися на борту вертолета Раиси людьми установили контакт

Мансури: установлен контакт с двумя людьми на борту вертолета президента Раиси

© Tasnim NewsПоиски вертолета с иранским президентом Раиси
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
© Tasnim News
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С экипажем вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрахима Раиси, установлена связь после жесткой посадки, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури.
«

"Из того, что вселяет надежду: с одним из пассажиров вертолета и с одним из членов экипажа была установлена связь. Поэтому мы надеемся, что уровень серьезности происшествия был не сильно высоким", — заявил Мансури, видео заявления которого приводит агентство Fars.

Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
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ИранВ миреХосейн Амир АбдоллахианАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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