https://ria.ru/20240519/istochnik-1947058362.html

С двумя находившимися на борту вертолета Раиси людьми установили контакт

С двумя находившимися на борту вертолета Раиси людьми установили контакт - РИА Новости, 20.05.2024

С двумя находившимися на борту вертолета Раиси людьми установили контакт

С экипажем вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрахима Раиси, установлена связь после жесткой посадки, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-19T20:54

2024-05-19T20:54

2024-05-20T00:22

иран

в мире

хосейн амир абдоллахиан

авария с вертолетом президента ирана

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С экипажем вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрахима Раиси, установлена связь после жесткой посадки, заявил вице-президент страны Мохсен Мансури."Из того, что вселяет надежду: с одним из пассажиров вертолета и с одним из членов экипажа была установлена связь. Поэтому мы надеемся, что уровень серьезности происшествия был не сильно высоким", — заявил Мансури, видео заявления которого приводит агентство Fars.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947055850.html

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иран, в мире, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана