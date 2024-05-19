https://ria.ru/20240519/internet-1947018421.html

Маск запустил спутниковую интернет-связь в Индонезии

Маск запустил спутниковую интернет-связь в Индонезии - РИА Новости, 19.05.2024

Маск запустил спутниковую интернет-связь в Индонезии

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X, что запустил интернет-связь через спутники Starlink в Индонезии. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T15:36

2024-05-19T15:36

2024-05-19T15:36

индонезия

бали

денпасар

илон маск

джоко видодо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_835:68:2700:1117_1920x0_80_0_0_958aded3d12762a24963b998c73c1f13.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X, что запустил интернет-связь через спутники Starlink в Индонезии. "Для меня большая честь запустить Starlink в Индонезии", - написал Маск. По данным агентства Франс Пресс, открытие состоялось в одной из клиник в городе Денпасар. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Маск прилетел на индонезийский остров Бали для запуска интернет-связи через спутники Starlink. Координирующий министр Индонезии по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан ранее заявил о том, что в воскресенье Маск запустит интернет-связь через спутники Starlink на Бали совместно с президентом Индонезии Джоко Видодо. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.

https://ria.ru/20240211/mask-1926748024.html

https://ria.ru/20231102/starlink-1907063560.html

индонезия

бали

денпасар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индонезия, бали, денпасар, илон маск, джоко видодо, в мире