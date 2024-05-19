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Маск запустил спутниковую интернет-связь в Индонезии - РИА Новости, 19.05.2024
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15:36 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/internet-1947018421.html
Маск запустил спутниковую интернет-связь в Индонезии
Маск запустил спутниковую интернет-связь в Индонезии - РИА Новости, 19.05.2024
Маск запустил спутниковую интернет-связь в Индонезии
Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X, что запустил интернет-связь через спутники Starlink в Индонезии. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T15:36
2024-05-19T15:36
индонезия
бали
денпасар
илон маск
джоко видодо
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X, что запустил интернет-связь через спутники Starlink в Индонезии. "Для меня большая честь запустить Starlink в Индонезии", - написал Маск. По данным агентства Франс Пресс, открытие состоялось в одной из клиник в городе Денпасар. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Маск прилетел на индонезийский остров Бали для запуска интернет-связи через спутники Starlink. Координирующий министр Индонезии по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан ранее заявил о том, что в воскресенье Маск запустит интернет-связь через спутники Starlink на Бали совместно с президентом Индонезии Джоко Видодо. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
https://ria.ru/20240211/mask-1926748024.html
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индонезия
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индонезия, бали, денпасар, илон маск, джоко видодо, в мире
Индонезия, Бали, Денпасар, Илон Маск, Джоко Видодо, В мире
Маск запустил спутниковую интернет-связь в Индонезии

Маск сообщил, что запустил интернет-связь через спутники Starlink в Индонезии

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X, что запустил интернет-связь через спутники Starlink в Индонезии.
"Для меня большая честь запустить Starlink в Индонезии", - написал Маск.
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По данным агентства Франс Пресс, открытие состоялось в одной из клиник в городе Денпасар.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Маск прилетел на индонезийский остров Бали для запуска интернет-связи через спутники Starlink.
Координирующий министр Индонезии по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан ранее заявил о том, что в воскресенье Маск запустит интернет-связь через спутники Starlink на Бали совместно с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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