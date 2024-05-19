Маск запустил спутниковую интернет-связь в Индонезии
Маск сообщил, что запустил интернет-связь через спутники Starlink в Индонезии
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X, что запустил интернет-связь через спутники Starlink в Индонезии.
"Для меня большая честь запустить Starlink в Индонезии", - написал Маск.
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По данным агентства Франс Пресс, открытие состоялось в одной из клиник в городе Денпасар.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Маск прилетел на индонезийский остров Бали для запуска интернет-связи через спутники Starlink.
Координирующий министр Индонезии по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан ранее заявил о том, что в воскресенье Маск запустит интернет-связь через спутники Starlink на Бали совместно с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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