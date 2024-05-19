https://ria.ru/20240519/guterresh-1947062556.html

Гутерреш обеспокоен сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана

Гутерреш обеспокоен сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана - РИА Новости, 19.05.2024

Гутерреш обеспокоен сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следит за новостями об инциденте с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, надеется, что он в порядке, говорится в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T21:40

2024-05-19T21:40

2024-05-19T21:40

в мире

иран

антониу гутерреш

хосейн амир абдоллахиан

оон

авария с вертолетом президента ирана

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ООН, 19 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следит за новостями об инциденте с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, надеется, что он в порядке, говорится в комментарии офиса официального представителя генсека. "Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана Раиси. Он надеется, что президент и его окружение в безопасности", - отмечается в комментарии.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.

https://ria.ru/20240519/poiski-1947059787.html

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в мире, иран, антониу гутерреш, хосейн амир абдоллахиан, оон, авария с вертолетом президента ирана