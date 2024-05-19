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Гутерреш обеспокоен сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
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21:40 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/guterresh-1947062556.html
Гутерреш обеспокоен сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана
Гутерреш обеспокоен сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
Гутерреш обеспокоен сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана
Генсек ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следит за новостями об инциденте с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, надеется, что он в порядке, говорится в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T21:40
2024-05-19T21:40
в мире
иран
антониу гутерреш
хосейн амир абдоллахиан
оон
авария с вертолетом президента ирана
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ООН, 19 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следит за новостями об инциденте с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, надеется, что он в порядке, говорится в комментарии офиса официального представителя генсека. "Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана Раиси. Он надеется, что президент и его окружение в безопасности", - отмечается в комментарии.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
https://ria.ru/20240519/poiski-1947059787.html
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в мире, иран, антониу гутерреш, хосейн амир абдоллахиан, оон, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Иран, Антониу Гутерреш, Хосейн Амир Абдоллахиан, ООН, Авария с вертолетом президента Ирана
Гутерреш обеспокоен сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана

Гутерреш с беспокойством следит за новостями об инциденте с вертолетом Раиси

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 19 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следит за новостями об инциденте с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, надеется, что он в порядке, говорится в комментарии офиса официального представителя генсека.
«
"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана Раиси. Он надеется, что президент и его окружение в безопасности", - отмечается в комментарии.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
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ЕС задействует спутниковую систему для помощи в поисках вертолета Раиси
Вчера, 21:08
 
В миреИранАнтониу ГутеррешХосейн Амир АбдоллахианООНАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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