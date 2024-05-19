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В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией - РИА Новости, 19.05.2024
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20:38 19.05.2024 (обновлено: 21:10 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/granitsa-1947057446.html
В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией - РИА Новости, 19.05.2024
В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T20:38
2024-05-19T21:10
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi."Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. &lt;...&gt; Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", — отметил он.По словам Орпо, несмотря на то что с приходом весны не было роста незаконных пересечений, со стороны России тысячи людей якобы ждут возможности пересечь границу.&quot;Есть все основания полагать, что, если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда&quot;, — подчеркнул премьер.Законопроект, предполагающий возвращение просителей убежища в Россию, представят на рассмотрение парламента на следующей неделе. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла заявления в адрес России о причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав такие обвинения двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922304408.html
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в мире, россия, финляндия, москва, петтери орпо, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Петтери Орпо, Дмитрий Песков, Мария Захарова
В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией

Премьер Финляндии Орпо допустил частичное открытие границы с Россией

© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.
«
"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. <...> Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", — отметил он.
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По словам Орпо, несмотря на то что с приходом весны не было роста незаконных пересечений, со стороны России тысячи людей якобы ждут возможности пересечь границу.
«

"Есть все основания полагать, что, если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда", — подчеркнул премьер.

Законопроект, предполагающий возвращение просителей убежища в Россию, представят на рассмотрение парламента на следующей неделе.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла заявления в адрес России о причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав такие обвинения двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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