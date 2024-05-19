https://ria.ru/20240519/granitsa-1947035598.html

Пограничники Армении готовятся взять под охрану границу с Азербайджаном

Пограничники Армении готовятся взять под охрану границу с Азербайджаном - РИА Новости, 19.05.2024

Пограничники Армении готовятся взять под охрану границу с Азербайджаном

Пограничные войска Армении готовятся взять под охрану границу с Азербайджаном в районе села Киранц, в связи с этим въезд в село временно ограничен, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T17:44

2024-05-19T17:44

2024-05-19T17:44

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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Пограничные войска Армении готовятся взять под охрану границу с Азербайджаном в районе села Киранц, в связи с этим въезд в село временно ограничен, сообщили в пресс-центре Служб национальной безопасности страны. "Пограничные войска Службы национальной безопасности ведут подготовительную работу, чтобы взять под охрану государственную границу Республики Армения в районе села Киранц в Тавушской области. По соображениям безопасности и исходя из оперативной необходимости доступ туда незарегистрированных в селе Киранц граждан временно ограничен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян сообщила. что полиция перекрыла в воскресенье въезд в село Киранц и туда не пропускают парламентариев. В субботу житель Киранца Артак Кахарян сообщил, что жителям двух домов в селе предписали покинуть свои жилища до 24 июня. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан). С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

https://ria.ru/20240518/zhiteli-1946924034.html

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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян