https://ria.ru/20240519/gorlovka-1946997308.html
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 19.05.2024
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:44
2024-05-19T12:44
2024-05-19T12:44
горловка
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происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 12.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП (взрывоопасный предмет – ред.) с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку