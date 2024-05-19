https://ria.ru/20240519/gorlovka-1946997308.html

Украинский беспилотник атаковал Горловку

Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 19.05.2024

Украинский беспилотник атаковал Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:44

2024-05-19T12:44

2024-05-19T12:44

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 12.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП (взрывоопасный предмет – ред.) с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия