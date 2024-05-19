https://ria.ru/20240519/gonduras-1946989261.html
Умер посол Гондураса в России
Умер посол Гондураса в России - РИА Новости, 19.05.2024
Умер посол Гондураса в России
Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны в социальной сети X. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:24
2024-05-19T11:24
2024-05-19T14:48
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны в социальной сети X."Министерство иностранных дел Гондураса глубоко сожалеет о смерти Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, посла Гондураса в России", — говорится в заявлении. Глава МИД страны Энрике Рейна добавил, что министерство принимает необходимые меры для репатриации тела посла.Сальгадо занимал пост главы дипломатической миссии Гондураса в России с 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гондурас, россия, в мире
Умер посол Гондураса в России
Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны в социальной сети X
.
"Министерство иностранных дел Гондураса глубоко сожалеет о смерти Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, посла Гондураса в России", — говорится в заявлении.
Глава МИД страны Энрике Рейна добавил, что министерство принимает необходимые меры для репатриации тела посла.
Сальгадо занимал пост главы дипломатической миссии Гондураса в России с 2023 года.