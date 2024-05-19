https://ria.ru/20240519/gonduras-1946989261.html

Умер посол Гондураса в России

Умер посол Гондураса в России - РИА Новости, 19.05.2024

Умер посол Гондураса в России

Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны в социальной сети X. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:24

2024-05-19T11:24

2024-05-19T14:48

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россия

в мире

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны в социальной сети X."Министерство иностранных дел Гондураса глубоко сожалеет о смерти Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, посла Гондураса в России", — говорится в заявлении. Глава МИД страны Энрике Рейна добавил, что министерство принимает необходимые меры для репатриации тела посла.Сальгадо занимал пост главы дипломатической миссии Гондураса в России с 2023 года.

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Максим Зубков

гондурас, россия, в мире