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Умер посол Гондураса в России - РИА Новости, 19.05.2024
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11:24 19.05.2024 (обновлено: 14:48 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/gonduras-1946989261.html
Умер посол Гондураса в России
Умер посол Гондураса в России - РИА Новости, 19.05.2024
Умер посол Гондураса в России
Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны в социальной сети X. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:24
2024-05-19T14:48
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны в социальной сети X."Министерство иностранных дел Гондураса глубоко сожалеет о смерти Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, посла Гондураса в России", — говорится в заявлении. Глава МИД страны Энрике Рейна добавил, что министерство принимает необходимые меры для репатриации тела посла.Сальгадо занимал пост главы дипломатической миссии Гондураса в России с 2023 года.
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гондурас, россия, в мире
Гондурас, Россия, В мире
Умер посол Гондураса в России

Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо
Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Умер посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны в социальной сети X.
"Министерство иностранных дел Гондураса глубоко сожалеет о смерти Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, посла Гондураса в России", — говорится в заявлении.
Глава МИД страны Энрике Рейна добавил, что министерство принимает необходимые меры для репатриации тела посла.
Сальгадо занимал пост главы дипломатической миссии Гондураса в России с 2023 года.
 
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