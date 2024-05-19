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СМИ: около 40 процентов жителей ФРГ хотят сокращения трат на Украину - РИА Новости, 19.05.2024
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12:34 19.05.2024 (обновлено: 12:47 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/germaniya-1946996327.html
СМИ: около 40 процентов жителей ФРГ хотят сокращения трат на Украину
СМИ: около 40 процентов жителей ФРГ хотят сокращения трат на Украину - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ: около 40 процентов жителей ФРГ хотят сокращения трат на Украину
За необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:34
2024-05-19T12:47
украина
германия
сергей лавров
кристиан линднер
дмитрий песков
россия
нато
bild
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат, говорится в опросе института INSA для издания Bild. В субботу Bild сообщало, что министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года. Также сообщалось, что на следующий финансовый год эта сумма может составить рекордные 15 миллиардов евро. С учетом того, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявлял о нехватке средств в бюджете страны на увеличение государственных расходов, граждан Германии спросили, на каких статьях расходов правительству следует сэкономить. В рамках этого опроса 40% высказались за сокращение расходов на помощь Украине, 38% - на помощь развитию, а 36% - на пособия мигрантам. За другие статьи расходов проголосовало значительно меньше респондентов: 18% за охрану окружающей среды и климата, 16% за оборону и вооруженные силы, 14% за расширение использования возобновляемых источников энергии, 10% за поддержку аграрного сектора. За сокращение расходов на другие цели выступили менее 10% опрошенных. Еще 10% считают, что правительству Германии не надо ни на чем экономить. Опрос был проведен 16-17 мая, в нем приняли участие 1 тысяча человек. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946893482.html
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украина, германия, сергей лавров, кристиан линднер, дмитрий песков, россия, нато, bild
Украина, Германия, Сергей Лавров, Кристиан Линднер, Дмитрий Песков, Россия, НАТО, Bild
СМИ: около 40 процентов жителей ФРГ хотят сокращения трат на Украину

Опрос INSA: за сокращение трат на Украину выступают 40 процентов жителей ФРГ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Берлин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат, говорится в опросе института INSA для издания Bild.
В субботу Bild сообщало, что министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года. Также сообщалось, что на следующий финансовый год эта сумма может составить рекордные 15 миллиардов евро.
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С учетом того, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявлял о нехватке средств в бюджете страны на увеличение государственных расходов, граждан Германии спросили, на каких статьях расходов правительству следует сэкономить. В рамках этого опроса 40% высказались за сокращение расходов на помощь Украине, 38% - на помощь развитию, а 36% - на пособия мигрантам.
За другие статьи расходов проголосовало значительно меньше респондентов: 18% за охрану окружающей среды и климата, 16% за оборону и вооруженные силы, 14% за расширение использования возобновляемых источников энергии, 10% за поддержку аграрного сектора. За сокращение расходов на другие цели выступили менее 10% опрошенных. Еще 10% считают, что правительству Германии не надо ни на чем экономить.
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Опрос был проведен 16-17 мая, в нем приняли участие 1 тысяча человек.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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