https://ria.ru/20240519/gaz-1946990069.html

Румынская Romgaz будет продавать газ Молдавии втридорога, заявил Шор

Румынская Romgaz будет продавать газ Молдавии втридорога, заявил Шор - РИА Новости, 19.05.2024

Румынская Romgaz будет продавать газ Молдавии втридорога, заявил Шор

Румынская государственная газовая компания Romgaz будет продавать Молдавии тот же российский газ, но втридорога, заявил оппозиционный политик Илан Шор в своем... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:30

2024-05-19T11:30

2024-05-19T13:59

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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Румынская государственная газовая компания Romgaz будет продавать Молдавии тот же российский газ, но втридорога, заявил оппозиционный политик Илан Шор в своем Telegram-канале. "Только один вопрос. Откуда у них газ? А схема простая. Нам продадут тот же самый, российский, только втридорога. Потому что покупать мы его будем не напрямую, а через посредника. И румынская компания получит свою долю — за счет наших граждан", — написал он. По мнению политика, власти "продолжают планомерно сдавать Молдову румынам", в частности, в газовом вопросе. "Этой власти недолго осталось издеваться над молдаванами. Когда она потерпит крах, мы возьмемся за безопасность поставок по-настоящему и вернем в каждый дом доступный газ по справедливым ценам", — подчеркнул Шор. В июне Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) приняли окончательное инвестиционное решение о добыче газа в Черном море, проект назвали Neptune Deep. Бухарестские СМИ сообщали, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть четырех миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941346052.html

https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946755409.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, кишинев, черное море, илан шор, omv, молдовагаз, газпром