Румынская Romgaz будет продавать газ Молдавии втридорога, заявил Шор
Шор: румынская Romgaz будет продавать Молдавии российский газ втридорога
Трубопровод. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Румынская государственная газовая компания Romgaz будет продавать Молдавии тот же российский газ, но втридорога, заявил оппозиционный политик Илан Шор в своем Telegram-канале.
"Только один вопрос. Откуда у них газ? А схема простая. Нам продадут тот же самый, российский, только втридорога. Потому что покупать мы его будем не напрямую, а через посредника. И румынская компания получит свою долю — за счет наших граждан", — написал он.
Молдавское Агентство госуслуг 16 мая зарегистрировало филиал Romgaz в Кишиневе. Заместитель генерального директора Romgaz Аристотель Жуде (Aristotel Jude) заявил, что компания намерена получить лицензию на поставки природного газа на территории соседней республики.
По мнению политика, власти "продолжают планомерно сдавать Молдову румынам", в частности, в газовом вопросе.
"Этой власти недолго осталось издеваться над молдаванами. Когда она потерпит крах, мы возьмемся за безопасность поставок по-настоящему и вернем в каждый дом доступный газ по справедливым ценам", — подчеркнул Шор.
В июне Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) приняли окончательное инвестиционное решение о добыче газа в Черном море, проект назвали Neptune Deep. Бухарестские СМИ сообщали, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть четырех миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.