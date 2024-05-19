https://ria.ru/20240519/ganeev-1947189765.html

Сбербанк до конца года откроет исламские офисы в Чечне и Дагестане

Сбербанк до конца года откроет исламские офисы в Чечне и Дагестане - РИА Новости, 20.05.2024

Сбербанк до конца года откроет исламские офисы в Чечне и Дагестане

Сбербанк до конца года откроет исламские офисы еще в двух регионах, где проводится эксперимент по партнерскому финансированию - в Чечне и Дагестане, сообщил в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-19T10:00

2024-05-19T10:00

2024-05-20T14:00

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россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Сбербанк до конца года откроет исламские офисы еще в двух регионах, где проводится эксперимент по партнерскому финансированию - в Чечне и Дагестане, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Естественно, мы планируем расширять число флагманских офисов. Кроме открытых уже в Казани и в Уфе до конца года обязательно заработают офисы в Чечне и в Дагестане. И конечно, для нас представляет интерес Москва", - рассказал он. Топ-менеджер напомнил, что "Сбер" стал развивать исламский банкинг еще до эксперимента, с 2016 года и предлагал продукты партнерского финансирования в рамках основного законодательства: текущий счет без начисления процентов, лизинг, платежи, переводы, дистанционное обслуживание. "Более сложные сервисы – например, исламскую ипотеку, можно предоставлять только в регионах действия эксперимента, она попадает под нормы регулирования. Поэтому всю линейку продуктов во всех регионах России мы сможем увидеть минимум через несколько лет", - добавил Ганеев. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240518/ipoteka-1946877591.html

https://ria.ru/20240519/sberbank-1947188933.html

https://ria.ru/20240519/sberbank-1946963053.html

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экономика, россия, казань, уфа, олег ганеев, сбербанк россии, сбер, россия — исламский мир: kazanforum 2024