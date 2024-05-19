https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html

В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один

В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один - РИА Новости, 19.05.2024

В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один

Словацкие следователи изучают версию о том, что совершивший покушение на премьер-министра Роберта Фицо действовал не один, сообщил глава МВД республики Матуш... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T17:30

2024-05-19T17:30

2024-05-19T18:32

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роберт фицо

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости. Словацкие следователи изучают версию о том, что совершивший покушение на премьер-министра Роберта Фицо действовал не один, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток."Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook*, это было сделано не им и не его супругой", — сказал он на пресс-конференции.Сейчас следствие проверяет версию о том, что кто-то мог подстрекать стрелявшего к совершению преступления.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.Стрелявшего задержали на месте. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По сведениям МВД, он был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против прекращения военной помощи Украине.По информации СМИ, Цинтула признал вину. Оружие, из которого он стрелял, мужчина более 30 лет хранил на законных основаниях. Злоумышленника арестовали, ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.Фицо не раз выступал против поставок оружия ВСУ и заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО. В минувшем ноябре он объявил, что Словакия больше не будет отправлять вооружение Киеву со своих складов. Кроме того, новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи на 40,3 миллиона евро.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240519/fitso-1946994751.html

https://ria.ru/20240517/vyskazyvaniya-1946721575.html

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

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словакия, в мире, украина, россия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо