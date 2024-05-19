https://ria.ru/20240519/fitso-1946994751.html

Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения - РИА Новости, 19.05.2024

Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, сообщил вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:16

2024-05-19T12:16

2024-05-19T14:15

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

в мире

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, сообщил вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, куда госпитализировали политика."Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", — сказал он.Вице-премьер отметил, что сейчас позитивный прогноз стал "на шаг ближе". Калиняк также добавил, что в ближайшее время не будет планироваться никаких переводов Фицо в другие больницы."Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом", — подчеркнул Калиняк.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.Стрелявшего задержали на месте. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По сведениям МВД, он был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против прекращения военной помощи Украине.По информации СМИ, Цинтула признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, мужчина более 30 лет хранил на законных основаниях. Злоумышленника арестовали.Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20240517/fitso-1946690792.html

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946517827.html

https://ria.ru/20240517/fitso-1946783118.html

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо