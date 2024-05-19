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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения - РИА Новости, 19.05.2024
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12:16 19.05.2024 (обновлено: 14:15 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/fitso-1946994751.html
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения - РИА Новости, 19.05.2024
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, сообщил вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:16
2024-05-19T14:15
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, сообщил вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, куда госпитализировали политика.&quot;Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь&quot;, — сказал он.Вице-премьер отметил, что сейчас позитивный прогноз стал "на шаг ближе". Калиняк также добавил, что в ближайшее время не будет планироваться никаких переводов Фицо в другие больницы."Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом", — подчеркнул Калиняк.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.Стрелявшего задержали на месте. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По сведениям МВД, он был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против прекращения военной помощи Украине.По информации СМИ, Цинтула признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, мужчина более 30 лет хранил на законных основаниях. Злоумышленника арестовали.Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20240517/fitso-1946690792.html
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946517827.html
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словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо
Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Роберт Фицо
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

Вице-премьер Словакии: жизни Фицо ничто не угрожает, прогноз позитивный

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, сообщил вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, куда госпитализировали политика.
«

"Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", — сказал он.

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Вице-премьер отметил, что сейчас позитивный прогноз стал "на шаг ближе". Калиняк также добавил, что в ближайшее время не будет планироваться никаких переводов Фицо в другие больницы.
"Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом", — подчеркнул Калиняк.
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Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.
В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.
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Стрелявшего задержали на месте. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По сведениям МВД, он был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против прекращения военной помощи Украине.
По информации СМИ, Цинтула признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, мужчина более 30 лет хранил на законных основаниях. Злоумышленника арестовали.
Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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СловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоВ миреРоберт Фицо
 
 
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