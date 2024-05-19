https://ria.ru/20240519/farmatsevt-1946615517.html

День фармацевтического работника в России

День фармацевтического работника в России - РИА Новости, 19.05.2024

День фармацевтического работника в России

19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T02:20

2024-05-19T02:20

2024-05-19T02:20

справки

россия

москва

тбилисский государственный университет

казанский (приволжский) федеральный университет

ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп)

союз профессиональных фармацевтических организаций

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19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года. Именно в этот день в 1581 году в России с разрешения царя Ивана Грозного открылась первая аптека. Помимо продажи лекарств, она занималась их изготовлением. С предложением ввести этот праздник обратился Минздрав России. Решение об учреждении профессионального праздника было принято на Всероссийском съезде фармацевтических работников в апреле 2014 года.Фармацевт (греч. pharmakeutes – приготавливающий целебные снадобья, лекарства) – специалист с высшим или средним фармацевтическим образованием, имеющий право заниматься фармацевтической деятельностью, а именно оптовой и розничной торговлей лекарственными средствами и их изготовлением на предприятиях оптовой торговли и в аптечных учреждениях. Первые иностранные медики появились в России еще в XVвеке. В царствование Ивана Грозного их было приглашено уже немалое количество. Одним из них – английским аптекарем Джемсом Френшаном – в 1581 году была учреждена первая русская аптека. "Верхняя государева аптека" располагалась в Московском Кремле и была предназначена только для нужд царского двора.К концу XVI века специалисты врачебного знания стали подчиняться особому боярину, который назывался аптекарским боярином. Вокруг него собралось первое в России управление по медицинской части – Аптекарский приказ.В задачу Аптекарского приказа входило наблюдение за лечением царской семьи и изготовление лекарств. Кроме того, этому органу были подчинены все лица, имевшие какое-либо отношение к врачебному делу: доктора, лекари, окулисты, костоправы, аптекари, лекарские и аптекарские ученики, травники и др.В 1654 году открылась первая русская Лекарская школа. Дети стрельцов, дьяков и служащих учились медицинской ботанике и работали в лабораториях.В 1672 году при Алексее Михайловиче в Москве открыли первую общедоступную аптеку. "Нижняя государева аптека" располагалась на Ильинке. Вскоре такие аптеки появились в Вологде и Казани.Существенная реорганизация аптечного дела в России произошла при Петре I. В 1700 году император подписал указ об аптеках, согласно которому производство и продажа лекарств должны были осуществляться только посредством аптек. Первоначально аптеки открывали при военных и военно-морских госпиталях, а также при крупных воинских частях. Через год, в 1701 году, Петр I повелел организовать продажу лекарств для жителей столицы в частных аптеках, и в течение 12 лет в Москве были открыты восемь таких учреждений.‎В 1721 году управление всеми аптечными делами передали Медицинской канцелярии, по инициативе которой стали организовываться городские аптеки: с 1721 года – в Санкт-Петербурге (с 1914 года – Петроград, с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) и губернских городах, с 1739 года – в провинциях.Во второй половине XVIII века подход к аптечному делу изменился. Появились первые российские фармакопеи – единые перечни лекарств для всей страны. В 1789 году выпустили утвержденный прейскурант цен на все медикаменты – Аптекарскую таксу, а также Аптекарский устав – профессиональный кодекс аптекарей.Утвержденный в 1836 году новый Аптекарский устав разрешил открывать аптеки всем желающим, однако устанавливал возрастной ценз для хозяина заведения (старше 25 лет) и требовал наличия у него звание аптекаря или провизора.Первые шаги по организации академического фармацевтического образования в России были сделаны в 1808 году – в Императорской медико-хирургической академии (сейчас Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова) было организовано фармацевтическое отделение. Это была первая высшая школа в России, осуществлявшая подготовку фармацевтов высшей квалификации. Срок обучения на фармацевтическом отделении был четыре года, а с 1831 года курс обучения стал трехлетним. В 1888 году получать фармацевтическое образование разрешили женщинам. Они могли поступать в качестве учениц в аптеку, а затем экзаменоваться на звание гезеля (помощника аптекаря) с последующим получением звания провизора. В 1901 году в Санкт-Петербурге появилась первая аптека, в которой работали женщины.К концу XIX века подготовка аптечных кадров велась в Императорской военно-медицинской академии, Московском (сейчас Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова), Дерптском (сейчас Тартуский университет), Харьковском (сейчасХарьковский национальный университет имени В.Н. Каразина), Казанском (сейчас Казанский (Приволжский) федеральный университет) и Киевском (сейчас Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) университетах на провизорских курсах.В 1898 году началось становление фармацевтической промышленности в России, когда согласно закону "О фабричном производстве сложных фармацевтических препаратов" было разрешено открытие фабричных производств лекарств. Накануне Первой мировой войны фармацевтических предприятий в России было около 400. Правила аптечного дела, утвержденные еще в XVIII веке, с небольшими изменениями существовали до конца XIX века. Многие из них не только ограничивали расширение аптечных сетей, но и вели к тому, что люди не могли получить помощь. К 1910-м годам в Российской империи работало менее пяти тысяч аптек, а в некоторых городах не было ни одной.Ситуация стала меняться только после революции. В 1918 году согласно декрету Совета народных комиссаров все аптеки в стране национализировали. Их передали в ведение Народного комиссариата здравоохранения, который стал медленно расширять сеть заведений. К 1940 году их стало почти вдвое больше – около 9,3 тысячи. Также открыли почти 14 тысяч аптечных пунктов и 149 галеново-фармацевтических фабрик и лабораторий.Подготовка фармацевтических кадров в послереволюционное время также коренным образом поменялась. В Москве начало работать химико-фармацевтическое отделение при Высших женских медицинских курсах, которое в октябре 1918 года было преобразовано в химико-фармацевтический факультет 2-го МГУ. В 1919 году в Петрограде был открыт первый фармацевтический институт (сейчас Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет). В 1921 году были открыты фармацевтические институты в Одессе, Харькове и Киеве, а в 1922 году – фармацевтический факультет при Тбилисском государственном университете.В последующие годы материально-техническая база здравоохранения продолжала количественно и качественно развиваться (так, к началу 1960-х годов в стране было около 15 тысяч аптек, 80 тысяч аптечных пунктов). К 1990 году аптечная сеть СССР являлась одной из самых развитых и крупных в мире.В 1990-х годах аптечные организации получили право на юридическую и экономическую самостоятельность, что привело к росту количества фармацевтических фирм. К концу 1990-х годов в России появились первые предприятия иностранных фармацевтических компаний. В числе крупнейших фармкомпаний России – АО "Р-Фарм", АО "Биокад", АО "Генериум", АО "Валента Фарм", АО "Фармасинтез" и др. По итогам 2023 года в Росси работали 77,7 тысячи аптек. В фармацевтической отрасли России ежедневно трудятся тысячи профессионалов, однако их количество не удовлетворяет потребности отрасли. По экспертным оценкам, в аптеках и на фармпредприятиях не хватает 25% работников, и эта цифра будет только увеличиваться и к 2026 году, по прогнозам экспертов, достигнет 30%. Выходом из ситуации может стать заключение с фармпредприятиями договоров о целевом обучении за счет бюджета. Тогда студенты получат работу, а отрасль – профессионалов. Такие положения содержит "Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2030 года", которая была утверждена кабмином в июне 2023 года. Помимо указанного положения, целями стратегиями являются также разработка и производство новых лекарственных препаратов, увеличение количества предприятий, внедряющих передовые технологии и инновации, повышение конкурентоспособности российских производителей на внешнем и внутреннем рынках. Это позволит обеспечить лекарственную независимость и безопасность страны и удовлетворить потребности системы российского здравоохранения в необходимых препаратах. На фоне введения западных санкций Россия столкнулась с проблемой ухода с ее рынка ряда зарубежных фармацевтических компаний. Кроме того, наложенные санкции оказали существенное влияние на процесс производства медикаментов в стране. Однако Россия успешно справилась с вызовами. По данным Росстата на 2023 год, объем производства лекарственных препаратов в России вырос на 7,2% по сравнению с 2022 годом и достиг 651 миллиарда рублей. Также в 2023 году было произведено оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, на 50,3 миллиарда рублей – на 14,6% больше, чем за 2022 год. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на фармрынок России в 2023 году было выпущено 530 новых отечественных препаратов. Более 80% лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов производится внутри страны – это 660 из 815 непатентованных наименований. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, тбилисский государственный университет, казанский (приволжский) федеральный университет, ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп), союз профессиональных фармацевтических организаций