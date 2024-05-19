https://ria.ru/20240519/farmatsevt-1946615517.html
День фармацевтического работника в России
День фармацевтического работника в России - РИА Новости, 19.05.2024
День фармацевтического работника в России
19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T02:20
2024-05-19T02:20
2024-05-19T02:20
справки
россия
москва
тбилисский государственный университет
казанский (приволжский) федеральный университет
ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп)
союз профессиональных фармацевтических организаций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102694_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_742bc30d9f49a85519ba93f37edfdecc.jpg
19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года. Именно в этот день в 1581 году в России с разрешения царя Ивана Грозного открылась первая аптека. Помимо продажи лекарств, она занималась их изготовлением. С предложением ввести этот праздник обратился Минздрав России. Решение об учреждении профессионального праздника было принято на Всероссийском съезде фармацевтических работников в апреле 2014 года.Фармацевт (греч. pharmakeutes – приготавливающий целебные снадобья, лекарства) – специалист с высшим или средним фармацевтическим образованием, имеющий право заниматься фармацевтической деятельностью, а именно оптовой и розничной торговлей лекарственными средствами и их изготовлением на предприятиях оптовой торговли и в аптечных учреждениях. Первые иностранные медики появились в России еще в XVвеке. В царствование Ивана Грозного их было приглашено уже немалое количество. Одним из них – английским аптекарем Джемсом Френшаном – в 1581 году была учреждена первая русская аптека. "Верхняя государева аптека" располагалась в Московском Кремле и была предназначена только для нужд царского двора.К концу XVI века специалисты врачебного знания стали подчиняться особому боярину, который назывался аптекарским боярином. Вокруг него собралось первое в России управление по медицинской части – Аптекарский приказ.В задачу Аптекарского приказа входило наблюдение за лечением царской семьи и изготовление лекарств. Кроме того, этому органу были подчинены все лица, имевшие какое-либо отношение к врачебному делу: доктора, лекари, окулисты, костоправы, аптекари, лекарские и аптекарские ученики, травники и др.В 1654 году открылась первая русская Лекарская школа. Дети стрельцов, дьяков и служащих учились медицинской ботанике и работали в лабораториях.В 1672 году при Алексее Михайловиче в Москве открыли первую общедоступную аптеку. "Нижняя государева аптека" располагалась на Ильинке. Вскоре такие аптеки появились в Вологде и Казани.Существенная реорганизация аптечного дела в России произошла при Петре I. В 1700 году император подписал указ об аптеках, согласно которому производство и продажа лекарств должны были осуществляться только посредством аптек. Первоначально аптеки открывали при военных и военно-морских госпиталях, а также при крупных воинских частях. Через год, в 1701 году, Петр I повелел организовать продажу лекарств для жителей столицы в частных аптеках, и в течение 12 лет в Москве были открыты восемь таких учреждений.В 1721 году управление всеми аптечными делами передали Медицинской канцелярии, по инициативе которой стали организовываться городские аптеки: с 1721 года – в Санкт-Петербурге (с 1914 года – Петроград, с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) и губернских городах, с 1739 года – в провинциях.Во второй половине XVIII века подход к аптечному делу изменился. Появились первые российские фармакопеи – единые перечни лекарств для всей страны. В 1789 году выпустили утвержденный прейскурант цен на все медикаменты – Аптекарскую таксу, а также Аптекарский устав – профессиональный кодекс аптекарей.Утвержденный в 1836 году новый Аптекарский устав разрешил открывать аптеки всем желающим, однако устанавливал возрастной ценз для хозяина заведения (старше 25 лет) и требовал наличия у него звание аптекаря или провизора.Первые шаги по организации академического фармацевтического образования в России были сделаны в 1808 году – в Императорской медико-хирургической академии (сейчас Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова) было организовано фармацевтическое отделение. Это была первая высшая школа в России, осуществлявшая подготовку фармацевтов высшей квалификации. Срок обучения на фармацевтическом отделении был четыре года, а с 1831 года курс обучения стал трехлетним. В 1888 году получать фармацевтическое образование разрешили женщинам. Они могли поступать в качестве учениц в аптеку, а затем экзаменоваться на звание гезеля (помощника аптекаря) с последующим получением звания провизора. В 1901 году в Санкт-Петербурге появилась первая аптека, в которой работали женщины.К концу XIX века подготовка аптечных кадров велась в Императорской военно-медицинской академии, Московском (сейчас Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова), Дерптском (сейчас Тартуский университет), Харьковском (сейчасХарьковский национальный университет имени В.Н. Каразина), Казанском (сейчас Казанский (Приволжский) федеральный университет) и Киевском (сейчас Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) университетах на провизорских курсах.В 1898 году началось становление фармацевтической промышленности в России, когда согласно закону "О фабричном производстве сложных фармацевтических препаратов" было разрешено открытие фабричных производств лекарств. Накануне Первой мировой войны фармацевтических предприятий в России было около 400. Правила аптечного дела, утвержденные еще в XVIII веке, с небольшими изменениями существовали до конца XIX века. Многие из них не только ограничивали расширение аптечных сетей, но и вели к тому, что люди не могли получить помощь. К 1910-м годам в Российской империи работало менее пяти тысяч аптек, а в некоторых городах не было ни одной.Ситуация стала меняться только после революции. В 1918 году согласно декрету Совета народных комиссаров все аптеки в стране национализировали. Их передали в ведение Народного комиссариата здравоохранения, который стал медленно расширять сеть заведений. К 1940 году их стало почти вдвое больше – около 9,3 тысячи. Также открыли почти 14 тысяч аптечных пунктов и 149 галеново-фармацевтических фабрик и лабораторий.Подготовка фармацевтических кадров в послереволюционное время также коренным образом поменялась. В Москве начало работать химико-фармацевтическое отделение при Высших женских медицинских курсах, которое в октябре 1918 года было преобразовано в химико-фармацевтический факультет 2-го МГУ. В 1919 году в Петрограде был открыт первый фармацевтический институт (сейчас Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет). В 1921 году были открыты фармацевтические институты в Одессе, Харькове и Киеве, а в 1922 году – фармацевтический факультет при Тбилисском государственном университете.В последующие годы материально-техническая база здравоохранения продолжала количественно и качественно развиваться (так, к началу 1960-х годов в стране было около 15 тысяч аптек, 80 тысяч аптечных пунктов). К 1990 году аптечная сеть СССР являлась одной из самых развитых и крупных в мире.В 1990-х годах аптечные организации получили право на юридическую и экономическую самостоятельность, что привело к росту количества фармацевтических фирм. К концу 1990-х годов в России появились первые предприятия иностранных фармацевтических компаний. В числе крупнейших фармкомпаний России – АО "Р-Фарм", АО "Биокад", АО "Генериум", АО "Валента Фарм", АО "Фармасинтез" и др. По итогам 2023 года в Росси работали 77,7 тысячи аптек. В фармацевтической отрасли России ежедневно трудятся тысячи профессионалов, однако их количество не удовлетворяет потребности отрасли. По экспертным оценкам, в аптеках и на фармпредприятиях не хватает 25% работников, и эта цифра будет только увеличиваться и к 2026 году, по прогнозам экспертов, достигнет 30%. Выходом из ситуации может стать заключение с фармпредприятиями договоров о целевом обучении за счет бюджета. Тогда студенты получат работу, а отрасль – профессионалов. Такие положения содержит "Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2030 года", которая была утверждена кабмином в июне 2023 года. Помимо указанного положения, целями стратегиями являются также разработка и производство новых лекарственных препаратов, увеличение количества предприятий, внедряющих передовые технологии и инновации, повышение конкурентоспособности российских производителей на внешнем и внутреннем рынках. Это позволит обеспечить лекарственную независимость и безопасность страны и удовлетворить потребности системы российского здравоохранения в необходимых препаратах. На фоне введения западных санкций Россия столкнулась с проблемой ухода с ее рынка ряда зарубежных фармацевтических компаний. Кроме того, наложенные санкции оказали существенное влияние на процесс производства медикаментов в стране. Однако Россия успешно справилась с вызовами. По данным Росстата на 2023 год, объем производства лекарственных препаратов в России вырос на 7,2% по сравнению с 2022 годом и достиг 651 миллиарда рублей. Также в 2023 году было произведено оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, на 50,3 миллиарда рублей – на 14,6% больше, чем за 2022 год. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на фармрынок России в 2023 году было выпущено 530 новых отечественных препаратов. Более 80% лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов производится внутри страны – это 660 из 815 непатентованных наименований. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, россия, москва, тбилисский государственный университет, казанский (приволжский) федеральный университет, ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп), союз профессиональных фармацевтических организаций
Справки, Россия, Москва, Тбилисский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), Союз профессиональных фармацевтических организаций
19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен
постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года.
Именно в этот день в 1581 году в России с разрешения царя Ивана Грозного открылась первая аптека
. Помимо продажи лекарств, она занималась их изготовлением.
С предложением ввести этот праздник обратился Минздрав России. Решение об учреждении профессионального праздника было принято
на Всероссийском съезде фармацевтических работников в апреле 2014 года.
Фармацевт
(греч. pharmakeutes – приготавливающий целебные снадобья, лекарства) – специалист с высшим или средним фармацевтическим образованием, имеющий право заниматься фармацевтической деятельностью, а именно оптовой и розничной торговлей лекарственными средствами и их изготовлением
на предприятиях оптовой торговли и в аптечных учреждениях.
Первые иностранные медики появились в России еще в XVвеке. В царствование Ивана Грозного их было приглашено уже немалое количество. Одним из них – английским аптекарем Джемсом Френшаном – в 1581 году была учреждена первая русская аптека
. "Верхняя государева аптека" располагалась
в Московском Кремле и была предназначена только для нужд царского двора.
К концу XVI века специалисты врачебного знания стали подчиняться особому боярину, который назывался аптекарским боярином. Вокруг него собралось первое в России управление по медицинской части – Аптекарский приказ.
В задачу Аптекарского приказа входило наблюдение
за лечением царской семьи и изготовление лекарств. Кроме того, этому органу были подчинены все лица, имевшие какое-либо отношение к врачебному делу: доктора, лекари, окулисты, костоправы, аптекари, лекарские и аптекарские ученики, травники и др.
В 1654 году открылась первая русская Лекарская школа. Дети стрельцов, дьяков и служащих учились медицинской ботанике и работали в лабораториях.
В 1672 году при Алексее Михайловиче в Москве открыли первую общедоступную аптеку. "Нижняя государева аптека" располагалась на Ильинке. Вскоре такие аптеки появились в Вологде и Казани.
Существенная реорганизация аптечного дела в России произошла при Петре I. В 1700 году император подписал указ об аптеках
, согласно которому производство и продажа лекарств должны были осуществляться только посредством аптек. Первоначально аптеки открывали при военных и военно-морских госпиталях, а также при крупных воинских частях. Через год, в 1701 году, Петр I повелел организовать продажу лекарств для жителей столицы в частных аптеках, и в течение 12 лет в Москве были открыты восемь таких учреждений.
В 1721 году управление всеми аптечными делами передали Медицинской канцелярии, по инициативе которой стали организовываться городские аптеки: с 1721 года – в Санкт-Петербурге (с 1914 года – Петроград, с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) и губернских городах, с 1739 года – в провинциях.
Во второй половине XVIII века подход к аптечному делу изменился. Появились первые российские фармакопеи – единые перечни лекарств для всей страны. В 1789 году выпустили утвержденный прейскурант цен на все медикаменты – Аптекарскую таксу, а также Аптекарский устав – профессиональный кодекс аптекарей.
Утвержденный в 1836 году новый Аптекарский устав разрешил открывать аптеки всем желающим, однако устанавливал возрастной ценз для хозяина заведения (старше 25 лет) и требовал наличия у него звание аптекаря или провизора.
Первые шаги по организации академического фармацевтического образования в России были сделаны в 1808 году – в Императорской медико-хирургической академии (сейчас Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова) было организовано фармацевтическое отделение. Это была первая высшая школа в России, осуществлявшая подготовку фармацевтов высшей квалификации. Срок обучения
на фармацевтическом отделении был четыре года, а с 1831 года курс обучения стал трехлетним.
В 1888 году получать фармацевтическое образование разрешили женщинам. Они могли поступать в качестве учениц в аптеку, а затем экзаменоваться на звание гезеля (помощника аптекаря) с последующим получением звания провизора. В 1901 году в Санкт-Петербурге появилась первая аптека, в которой работали женщины.
К концу XIX века подготовка аптечных кадров велась в Императорской военно-медицинской академии, Московском (сейчас Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова), Дерптском (сейчас Тартуский университет), Харьковском (сейчасХарьковский национальный университет имени В.Н. Каразина), Казанском (сейчас Казанский (Приволжский) федеральный университет) и Киевском (сейчас Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) университетах на провизорских курсах.
В 1898 году началось становление фармацевтической промышленности в России, когда согласно закону "О фабричном производстве сложных фармацевтических препаратов" было разрешено открытие фабричных производств лекарств. Накануне Первой мировой войны фармацевтических предприятий в России было около 400
.
Правила аптечного дела, утвержденные еще в XVIII веке, с небольшими изменениями существовали до конца XIX века. Многие из них не только ограничивали расширение аптечных сетей, но и вели к тому, что люди не могли получить помощь. К 1910-м годам в Российской империи работало менее пяти тысяч аптек, а в некоторых городах не было ни одной.
Ситуация стала меняться только после революции. В 1918 году согласно декрету
Совета народных комиссаров все аптеки в стране национализировали. Их передали в ведение Народного комиссариата здравоохранения, который стал медленно расширять сеть заведений. К 1940 году их стало почти вдвое больше – около 9,3 тысячи. Также открыли почти 14 тысяч аптечных пунктов и 149 галеново-фармацевтических фабрик и лабораторий.
Подготовка фармацевтических кадров в послереволюционное время также коренным образом поменялась. В Москве начало работать химико-фармацевтическое отделение при Высших женских медицинских курсах, которое в октябре 1918 года было преобразовано
в химико-фармацевтический факультет 2-го МГУ. В 1919 году в Петрограде был открыт первый фармацевтический институт
(сейчас Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет). В 1921 году были открыты фармацевтические институты в Одессе, Харькове и Киеве, а в 1922 году – фармацевтический факультет при Тбилисском государственном университете.
В последующие годы материально-техническая база здравоохранения продолжала количественно и качественно развиваться (так, к началу 1960-х годов в стране было около 15 тысяч аптек, 80 тысяч аптечных пунктов). К 1990 году аптечная сеть СССР являлась одной из самых развитых и крупных в мире.
В 1990-х годах аптечные организации получили право
на юридическую и экономическую самостоятельность, что привело к росту количества фармацевтических фирм. К концу 1990-х годов в России появились
первые предприятия иностранных фармацевтических компаний.
В числе крупнейших
фармкомпаний России – АО "Р-Фарм", АО "Биокад", АО "Генериум", АО "Валента Фарм", АО "Фармасинтез" и др.
По итогам 2023 года в Росси работали
77,7 тысячи аптек.
В фармацевтической отрасли России ежедневно трудятся тысячи профессионалов, однако их количество не удовлетворяет потребности отрасли. По экспертным оценкам
, в аптеках и на фармпредприятиях не хватает 25% работников, и эта цифра будет только увеличиваться и к 2026 году, по прогнозам экспертов, достигнет 30%.
Выходом из ситуации может стать заключение с фармпредприятиями договоров о целевом обучении за счет бюджета. Тогда студенты получат работу, а отрасль – профессионалов. Такие положения содержит "Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2030 года", которая была утверждена кабмином в июне 2023 года. Помимо указанного положения, целями стратегиями являются также разработка и производство новых лекарственных препаратов, увеличение количества предприятий, внедряющих передовые технологии и инновации, повышение конкурентоспособности российских производителей на внешнем и внутреннем рынках. Это позволит обеспечить лекарственную независимость и безопасность страны и удовлетворить потребности
системы российского здравоохранения в необходимых препаратах.
На фоне введения западных санкций Россия столкнулась с проблемой ухода с ее рынка
ряда зарубежных фармацевтических компаний. Кроме того, наложенные санкции оказали существенное влияние
на процесс производства медикаментов в стране. Однако Россия успешно справилась с вызовами. По данным Росстата на 2023 год, объем производства лекарственных препаратов в России вырос на 7,2% по сравнению с 2022 годом и достиг 651 миллиарда рублей. Также в 2023 году было произведено
оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, на 50,3 миллиарда рублей – на 14,6% больше, чем за 2022 год.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на фармрынок России в 2023 году было выпущено 530 новых отечественных препаратов. Более 80% лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов производится
внутри страны – это 660 из 815 непатентованных наименований.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников