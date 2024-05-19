https://ria.ru/20240519/es-1946974202.html

В Госдуме призвали ЕС выступить единым фронтом против США

В Госдуме призвали ЕС выступить единым фронтом против США - РИА Новости, 19.05.2024

В Госдуме призвали ЕС выступить единым фронтом против США

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал страны Евросоюза "зарыть топор войны" и выступить единым фронтом... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T09:17

2024-05-19T09:17

2024-05-19T10:14

россия

европа

сша

михаил шеремет

в мире

госдума рф

евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал страны Евросоюза "зарыть топор войны" и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире. "Сегодня европейцам впору не враждовать, а взяться за ум и попытаться с суверенной Россией навести снова мосты, но с двухсторонним движением, дабы не остаться самим на обочине истории. Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, только дружеские отношения с Россией гарантируют европейским странам так нужную им стабильность и дешевые энергоресурсы. "Постоянные оглядки на США сыграли со странами Евросоюза злую шутку. Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее. Россия же готова протянуть покаявшейся Европе руку спасения и открыть для нее не только окно, но и свои широкие двери", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240518/veschanie-1946842220.html

https://ria.ru/20231008/kopiya-1901354710.html

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Варвара Скокшина

россия, европа, сша, михаил шеремет, в мире, госдума рф, евросоюз