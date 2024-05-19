В Госдуме призвали ЕС выступить единым фронтом против США
Депутат Шеремет призвал страны Евросоюза выступить единым фронтом против США
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал страны Евросоюза "зарыть топор войны" и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире.
"Сегодня европейцам впору не враждовать, а взяться за ум и попытаться с суверенной Россией навести снова мосты, но с двухсторонним движением, дабы не остаться самим на обочине истории. Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, только дружеские отношения с Россией гарантируют европейским странам так нужную им стабильность и дешевые энергоресурсы.
"Постоянные оглядки на США сыграли со странами Евросоюза злую шутку. Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее. Россия же готова протянуть покаявшейся Европе руку спасения и открыть для нее не только окно, но и свои широкие двери", - сказал депутат.
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