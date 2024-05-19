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В Госдуме призвали ЕС выступить единым фронтом против США - РИА Новости, 19.05.2024
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09:17 19.05.2024 (обновлено: 10:14 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/es-1946974202.html
В Госдуме призвали ЕС выступить единым фронтом против США
В Госдуме призвали ЕС выступить единым фронтом против США - РИА Новости, 19.05.2024
В Госдуме призвали ЕС выступить единым фронтом против США
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал страны Евросоюза "зарыть топор войны" и выступить единым фронтом... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:17
2024-05-19T10:14
россия
европа
сша
михаил шеремет
в мире
госдума рф
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал страны Евросоюза "зарыть топор войны" и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире. "Сегодня европейцам впору не враждовать, а взяться за ум и попытаться с суверенной Россией навести снова мосты, но с двухсторонним движением, дабы не остаться самим на обочине истории. Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, только дружеские отношения с Россией гарантируют европейским странам так нужную им стабильность и дешевые энергоресурсы. "Постоянные оглядки на США сыграли со странами Евросоюза злую шутку. Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее. Россия же готова протянуть покаявшейся Европе руку спасения и открыть для нее не только окно, но и свои широкие двери", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240518/veschanie-1946842220.html
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россия, европа, сша, михаил шеремет, в мире, госдума рф, евросоюз
Россия, Европа, США, Михаил Шеремет, В мире, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме призвали ЕС выступить единым фронтом против США

Депутат Шеремет призвал страны Евросоюза выступить единым фронтом против США

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал страны Евросоюза "зарыть топор войны" и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире.
"Сегодня европейцам впору не враждовать, а взяться за ум и попытаться с суверенной Россией навести снова мосты, но с двухсторонним движением, дабы не остаться самим на обочине истории. Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, только дружеские отношения с Россией гарантируют европейским странам так нужную им стабильность и дешевые энергоресурсы.
"Постоянные оглядки на США сыграли со странами Евросоюза злую шутку. Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее. Россия же готова протянуть покаявшейся Европе руку спасения и открыть для нее не только окно, но и свои широкие двери", - сказал депутат.
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РоссияЕвропаСШАМихаил ШереметВ миреГосдума РФЕвросоюз
 
 
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