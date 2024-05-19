https://ria.ru/20240519/egipet-1946712368.html

"У древних было то, чего нет у нас". Раскрыта тайна постройки пирамид Гизы

"У древних было то, чего нет у нас". Раскрыта тайна постройки пирамид Гизы - РИА Новости, 19.05.2024

"У древних было то, чего нет у нас". Раскрыта тайна постройки пирамид Гизы

Гробницы фараонов изучены вдоль и поперек, однако до сих пор до конца не ясно, как именно их удалось построить. Новое комплексное исследование с применением... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:00

2024-05-19T08:00

2024-05-19T08:08

гиза

сша

древний египет

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Гробницы фараонов изучены вдоль и поперек, однако до сих пор до конца не ясно, как именно их удалось построить. Новое комплексное исследование с применением космических технологий частично отвечает на этот вопрос."Я тебя породил…"Знаменитый некрополь включает в себя несколько построек, в том числе крупнейшие пирамиды Хуфу (Хеопса) и Хефрена, а также статую сфинкса. Время создания — XVII-XVI век до нашей эры, период наивысшего политического и экономического расцвета так называемого Древнего царства.По мнению некоторых ученых, с помощью пирамид древние египтяне пытались “управлять” мирозданием. Первую из них — для Джосера — возвели в период сильного голода, вызванного засухой. Постройка гробницы стала жертвоприношением богам.Пирамидальная форма, возможно, символизирует женскую утробу — после смерти божественная сущность царя как бы рождалась заново, в ином мире.Российский египтолог Роман Орехов считает, что строительство пирамид и привело к появлению развитого древнеегипетского государства.“Для того чтобы возвести пирамиды, нужно организовать общество, направить его труд на выполнение конкретной задачи. А потом сложившуюся структуру можно использовать для любых целей: строительства дамб, военных походов — всего, что угодно”, — объяснял ученый РИА Новости.Речная цивилизацияВопреки распространенному мнению, гробницы возводили не рабы, а наемные работники и военнопленные. Примечательно, что административный язык того времени изобилует флотской лексикой. Основное строительное подразделение численностью в тысячу человек называлось “апер” — “корабельный отряд”. Он делился на “корабельные команды” (200-250 человек), которые работали посменно.Нил играл важнейшую роль в возведении гигантских гробниц. Правда, основные блоки для пирамид добывались на месте, на плато Гиза. По реке же доставляли отделочные материалы — известняк и гранит. Было бы логично строить грандиозные объекты рядом с водой. Однако пирамиды находятся далеко от нынешнего русла Нила — примерно в восьми километрах.Исследователи не раз высказывали предположение, что в древности к гробницам вел водный путь. Но доказательств не было — до последнего времени.“...Я тебя и убью”Команда ученых под руководством Эмана Гонейма из Университета Северной Каролины (США) провела комплексное исследование окрестностей некрополя. Использовала радиолокационные спутниковые изображения, сопоставила их с геофизическими данными, а также изучила глубокие керны (пробы почвы, взятые при бурении). Полученные данные не оставили сомнений: у Нила был исчезнувший рукав, которому авторы работы дали название Ахрамат (“рукав пирамид” с арабского).Он был глубиной от двух до восьми метров, шириной 200-700 метров и протяженностью около 64 километров. При этом проходил всего в километре от гробниц. По мнению ученых, такое расстояние позволяло обеспечивать логистику мегастройки.Кроме того, эксперты обнаружили, что у некоторых пирамид были “церемониальные дорожки”, которые шли вдоль реки и заканчивались у храмов долины, где располагалась древняя гавань. Вероятно, здесь встречали похоронную процессию фараонов, предполагает соавтор исследования Сюзанна Онстайн из Университета Мемфиса (штат Теннесси, США).Со временем Ахрамат все сильнее отклонялся на восток и мелел. Более поздним династиям приходилось строить гробницы в другом месте. В конце концов пески полностью замели древнее русло.По одной из версий, именно возведение пирамид привело к запустыниванию региона: видимо, древние зодчие извели весь окрестный лес. Нил потерял былую мощь, а его разливы, которые оставляли после себя плодородный ил, сошли на нет. Это привело к упадку Древнего царства — цивилизации, чей расцвет стал возможным благодаря строительству гигантских гробниц.

https://ria.ru/20220916/piramidy-1816784039.html

гиза

сша

древний египет

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гиза, сша, древний египет