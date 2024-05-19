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"У древних было то, чего нет у нас". Раскрыта тайна постройки пирамид Гизы - РИА Новости, 19.05.2024
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08:00 19.05.2024 (обновлено: 08:08 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/egipet-1946712368.html
"У древних было то, чего нет у нас". Раскрыта тайна постройки пирамид Гизы
"У древних было то, чего нет у нас". Раскрыта тайна постройки пирамид Гизы - РИА Новости, 19.05.2024
"У древних было то, чего нет у нас". Раскрыта тайна постройки пирамид Гизы
Гробницы фараонов изучены вдоль и поперек, однако до сих пор до конца не ясно, как именно их удалось построить. Новое комплексное исследование с применением... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:00
2024-05-19T08:08
гиза
сша
древний египет
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Гробницы фараонов изучены вдоль и поперек, однако до сих пор до конца не ясно, как именно их удалось построить. Новое комплексное исследование с применением космических технологий частично отвечает на этот вопрос."Я тебя породил…"Знаменитый некрополь включает в себя несколько построек, в том числе крупнейшие пирамиды Хуфу (Хеопса) и Хефрена, а также статую сфинкса. Время создания — XVII-XVI век до нашей эры, период наивысшего политического и экономического расцвета так называемого Древнего царства.По мнению некоторых ученых, с помощью пирамид древние египтяне пытались “управлять” мирозданием. Первую из них — для Джосера — возвели в период сильного голода, вызванного засухой. Постройка гробницы стала жертвоприношением богам.Пирамидальная форма, возможно, символизирует женскую утробу — после смерти божественная сущность царя как бы рождалась заново, в ином мире.Российский египтолог Роман Орехов считает, что строительство пирамид и привело к появлению развитого древнеегипетского государства.“Для того чтобы возвести пирамиды, нужно организовать общество, направить его труд на выполнение конкретной задачи. А потом сложившуюся структуру можно использовать для любых целей: строительства дамб, военных походов — всего, что угодно”, — объяснял ученый РИА Новости.Речная цивилизацияВопреки распространенному мнению, гробницы возводили не рабы, а наемные работники и военнопленные. Примечательно, что административный язык того времени изобилует флотской лексикой. Основное строительное подразделение численностью в тысячу человек называлось “апер” — “корабельный отряд”. Он делился на “корабельные команды” (200-250 человек), которые работали посменно.Нил играл важнейшую роль в возведении гигантских гробниц. Правда, основные блоки для пирамид добывались на месте, на плато Гиза. По реке же доставляли отделочные материалы — известняк и гранит. Было бы логично строить грандиозные объекты рядом с водой. Однако пирамиды находятся далеко от нынешнего русла Нила — примерно в восьми километрах.Исследователи не раз высказывали предположение, что в древности к гробницам вел водный путь. Но доказательств не было — до последнего времени.“...Я тебя и убью”Команда ученых под руководством Эмана Гонейма из Университета Северной Каролины (США) провела комплексное исследование окрестностей некрополя. Использовала радиолокационные спутниковые изображения, сопоставила их с геофизическими данными, а также изучила глубокие керны (пробы почвы, взятые при бурении). Полученные данные не оставили сомнений: у Нила был исчезнувший рукав, которому авторы работы дали название Ахрамат (“рукав пирамид” с арабского).Он был глубиной от двух до восьми метров, шириной 200-700 метров и протяженностью около 64 километров. При этом проходил всего в километре от гробниц. По мнению ученых, такое расстояние позволяло обеспечивать логистику мегастройки.Кроме того, эксперты обнаружили, что у некоторых пирамид были “церемониальные дорожки”, которые шли вдоль реки и заканчивались у храмов долины, где располагалась древняя гавань. Вероятно, здесь встречали похоронную процессию фараонов, предполагает соавтор исследования Сюзанна Онстайн из Университета Мемфиса (штат Теннесси, США).Со временем Ахрамат все сильнее отклонялся на восток и мелел. Более поздним династиям приходилось строить гробницы в другом месте. В конце концов пески полностью замели древнее русло.По одной из версий, именно возведение пирамид привело к запустыниванию региона: видимо, древние зодчие извели весь окрестный лес. Нил потерял былую мощь, а его разливы, которые оставляли после себя плодородный ил, сошли на нет. Это привело к упадку Древнего царства — цивилизации, чей расцвет стал возможным благодаря строительству гигантских гробниц.
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гиза, сша, древний египет
Гиза, США, Древний Египет
"У древних было то, чего нет у нас". Раскрыта тайна постройки пирамид Гизы

Ученые из США: строить пирамиды Гизы помогал несуществующий ныне рукав Нила

© AP Photo / Hassan AmmarПирамида Хеопса
Пирамида Хеопса - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Гробницы фараонов изучены вдоль и поперек, однако до сих пор до конца не ясно, как именно их удалось построить. Новое комплексное исследование с применением космических технологий частично отвечает на этот вопрос.

"Я тебя породил…"

Знаменитый некрополь включает в себя несколько построек, в том числе крупнейшие пирамиды Хуфу (Хеопса) и Хефрена, а также статую сфинкса. Время создания — XVII-XVI век до нашей эры, период наивысшего политического и экономического расцвета так называемого Древнего царства.
По мнению некоторых ученых, с помощью пирамид древние египтяне пытались “управлять” мирозданием. Первую из них — для Джосера — возвели в период сильного голода, вызванного засухой. Постройка гробницы стала жертвоприношением богам.
Пирамидальная форма, возможно, символизирует женскую утробу — после смерти божественная сущность царя как бы рождалась заново, в ином мире.
Российский египтолог Роман Орехов считает, что строительство пирамид и привело к появлению развитого древнеегипетского государства.
“Для того чтобы возвести пирамиды, нужно организовать общество, направить его труд на выполнение конкретной задачи. А потом сложившуюся структуру можно использовать для любых целей: строительства дамб, военных походов — всего, что угодно”, — объяснял ученый РИА Новости.

Речная цивилизация

Вопреки распространенному мнению, гробницы возводили не рабы, а наемные работники и военнопленные. Примечательно, что административный язык того времени изобилует флотской лексикой. Основное строительное подразделение численностью в тысячу человек называлось “апер” — “корабельный отряд”. Он делился на “корабельные команды” (200-250 человек), которые работали посменно.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБольшой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе
Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе
Нил играл важнейшую роль в возведении гигантских гробниц. Правда, основные блоки для пирамид добывались на месте, на плато Гиза. По реке же доставляли отделочные материалы — известняк и гранит. Было бы логично строить грандиозные объекты рядом с водой. Однако пирамиды находятся далеко от нынешнего русла Нила — примерно в восьми километрах.
Исследователи не раз высказывали предположение, что в древности к гробницам вел водный путь. Но доказательств не было — до последнего времени.

“...Я тебя и убью”

Команда ученых под руководством Эмана Гонейма из Университета Северной Каролины (США) провела комплексное исследование окрестностей некрополя. Использовала радиолокационные спутниковые изображения, сопоставила их с геофизическими данными, а также изучила глубокие керны (пробы почвы, взятые при бурении). Полученные данные не оставили сомнений: у Нила был исчезнувший рукав, которому авторы работы дали название Ахрамат (“рукав пирамид” с арабского).
Он был глубиной от двух до восьми метров, шириной 200-700 метров и протяженностью около 64 километров. При этом проходил всего в километре от гробниц. По мнению ученых, такое расстояние позволяло обеспечивать логистику мегастройки.
© Depositphotos.com / izanbarЕгипетская мумия
Египетская мумия - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Depositphotos.com / izanbar
Египетская мумия
Кроме того, эксперты обнаружили, что у некоторых пирамид были “церемониальные дорожки”, которые шли вдоль реки и заканчивались у храмов долины, где располагалась древняя гавань. Вероятно, здесь встречали похоронную процессию фараонов, предполагает соавтор исследования Сюзанна Онстайн из Университета Мемфиса (штат Теннесси, США).
Со временем Ахрамат все сильнее отклонялся на восток и мелел. Более поздним династиям приходилось строить гробницы в другом месте. В конце концов пески полностью замели древнее русло.
По одной из версий, именно возведение пирамид привело к запустыниванию региона: видимо, древние зодчие извели весь окрестный лес. Нил потерял былую мощь, а его разливы, которые оставляли после себя плодородный ил, сошли на нет. Это привело к упадку Древнего царства — цивилизации, чей расцвет стал возможным благодаря строительству гигантских гробниц.
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