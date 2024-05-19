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Умерла солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова - РИА Новости, 19.05.2024
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Культура
 
12:45 19.05.2024
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Умерла солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова
Умерла солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова - РИА Новости, 19.05.2024
Умерла солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова
Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано в детской школе искусств Елена Лумми погибли в ДТП, сообщил губернатор Ярославской... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:45
2024-05-19T12:45
ростовский район
ярославская область
михаил евраев
ford motor
культура
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано в детской школе искусств Елена Лумми погибли в ДТП, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале. "Трагическая новость для нашего региона и всего мира культуры. В автокатастрофе погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми", - написал глава региона. Он отметил, что солистка Ярославской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Альбина Хрипкова внесла огромный вклад в развитие музыкального искусства. "Она сотрудничала с ведущими оркестрами и лучшими коллективами, гастролировала по всему миру, училась у знаменитых маэстро вокала, при этом была очень скромным и открытым человеком и навсегда сохранила любовь и верность русской культуре", - подчеркнул Михаил Евраев. Вместе с Хрипковой в ДТП погибла Елена Лумми - более 30 лет она работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств им. Л.В. Собинова, сообщил губернатор. Она вела класс фортепиано, руководила фортепианным ансамблем. Ее выпускники занимали высокие места на престижных конкурсах, продолжали обучение в лучших музыкальных училищах и консерваториях и сейчас успешно работают в сфере музыкального образования и культуры. "Огромная потеря. Искренние соболезнования родным и близким", - написал глава региона. В правительстве региона уточнили РИА Новости, что ДТП произошло ночью на трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. В УМВД по региону не комментируют имена участников ДТП. Согласно официальной информации, опубликованной в Telegram-канале УМВД, столкнулись автомобиль HAVAL под управлением мужчины, 1974 года рождения и автомобиль Ford под управлением женщины 1975 года рождения. По предварительной информации в результате ДТП скончались оба водителя, а также пассажирка Ford – женщина 1966 года рождения.
ростовский район
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ростовский район, ярославская область, михаил евраев, ford motor
Ростовский район, Ярославская область, Михаил Евраев, Ford Motor, Культура
Умерла солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова

Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова погибла в ДТП

© Фото : Ярославская филармония/ВКонтактеСолистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова
Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Ярославская филармония/ВКонтакте
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано в детской школе искусств Елена Лумми погибли в ДТП, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
"Трагическая новость для нашего региона и всего мира культуры. В автокатастрофе погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми", - написал глава региона.
Он отметил, что солистка Ярославской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Альбина Хрипкова внесла огромный вклад в развитие музыкального искусства.
«
"Она сотрудничала с ведущими оркестрами и лучшими коллективами, гастролировала по всему миру, училась у знаменитых маэстро вокала, при этом была очень скромным и открытым человеком и навсегда сохранила любовь и верность русской культуре", - подчеркнул Михаил Евраев.
Вместе с Хрипковой в ДТП погибла Елена Лумми - более 30 лет она работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств им. Л.В. Собинова, сообщил губернатор. Она вела класс фортепиано, руководила фортепианным ансамблем. Ее выпускники занимали высокие места на престижных конкурсах, продолжали обучение в лучших музыкальных училищах и консерваториях и сейчас успешно работают в сфере музыкального образования и культуры.
«
"Огромная потеря. Искренние соболезнования родным и близким", - написал глава региона.
В правительстве региона уточнили РИА Новости, что ДТП произошло ночью на трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области.
В УМВД по региону не комментируют имена участников ДТП. Согласно официальной информации, опубликованной в Telegram-канале УМВД, столкнулись автомобиль HAVAL под управлением мужчины, 1974 года рождения и автомобиль Ford под управлением женщины 1975 года рождения. По предварительной информации в результате ДТП скончались оба водителя, а также пассажирка Ford – женщина 1966 года рождения.
 
КультураРостовский районЯрославская областьМихаил ЕвраевFord Motor
 
 
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