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Умерла солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова

Умерла солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова - РИА Новости, 19.05.2024

Умерла солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова

Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано в детской школе искусств Елена Лумми погибли в ДТП, сообщил губернатор Ярославской... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:45

2024-05-19T12:45

2024-05-19T12:45

ростовский район

ярославская область

михаил евраев

ford motor

культура

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано в детской школе искусств Елена Лумми погибли в ДТП, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале. "Трагическая новость для нашего региона и всего мира культуры. В автокатастрофе погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми", - написал глава региона. Он отметил, что солистка Ярославской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Альбина Хрипкова внесла огромный вклад в развитие музыкального искусства. "Она сотрудничала с ведущими оркестрами и лучшими коллективами, гастролировала по всему миру, училась у знаменитых маэстро вокала, при этом была очень скромным и открытым человеком и навсегда сохранила любовь и верность русской культуре", - подчеркнул Михаил Евраев. Вместе с Хрипковой в ДТП погибла Елена Лумми - более 30 лет она работала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств им. Л.В. Собинова, сообщил губернатор. Она вела класс фортепиано, руководила фортепианным ансамблем. Ее выпускники занимали высокие места на престижных конкурсах, продолжали обучение в лучших музыкальных училищах и консерваториях и сейчас успешно работают в сфере музыкального образования и культуры. "Огромная потеря. Искренние соболезнования родным и близким", - написал глава региона. В правительстве региона уточнили РИА Новости, что ДТП произошло ночью на трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. В УМВД по региону не комментируют имена участников ДТП. Согласно официальной информации, опубликованной в Telegram-канале УМВД, столкнулись автомобиль HAVAL под управлением мужчины, 1974 года рождения и автомобиль Ford под управлением женщины 1975 года рождения. По предварительной информации в результате ДТП скончались оба водителя, а также пассажирка Ford – женщина 1966 года рождения.

ростовский район

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовский район, ярославская область, михаил евраев, ford motor