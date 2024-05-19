https://ria.ru/20240519/chemodan-1947004337.html

В московском парке нашли чемодан с оружием, сообщил источник

В московском парке нашли чемодан с оружием, сообщил источник - РИА Новости, 19.05.2024

В московском парке нашли чемодан с оружием, сообщил источник

Чемодан с оружием нашли в парке на Мосфильмовской улице в Москве, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:37

2024-05-19T13:37

2024-05-19T13:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чемодан с оружием нашли в парке на Мосфильмовской улице в Москве, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, необычный чемодан обнаружили в парке на Мосфильмовской улице в Москве. "В изъятом чемодане были обнаружены шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Максимальное наказание - лишение свободы вплоть до пяти лет.

https://ria.ru/20240502/moskva-1943420253.html

https://ria.ru/20220418/oruzhie-1784196586.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва