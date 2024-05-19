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В московском парке нашли чемодан с оружием, сообщил источник - РИА Новости, 19.05.2024
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13:37 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/chemodan-1947004337.html
В московском парке нашли чемодан с оружием, сообщил источник
В московском парке нашли чемодан с оружием, сообщил источник - РИА Новости, 19.05.2024
В московском парке нашли чемодан с оружием, сообщил источник
Чемодан с оружием нашли в парке на Мосфильмовской улице в Москве, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T13:37
2024-05-19T13:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чемодан с оружием нашли в парке на Мосфильмовской улице в Москве, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, необычный чемодан обнаружили в парке на Мосфильмовской улице в Москве. "В изъятом чемодане были обнаружены шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Максимальное наказание - лишение свободы вплоть до пяти лет.
https://ria.ru/20240502/moskva-1943420253.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московском парке нашли чемодан с оружием, сообщил источник

В парке на Мосфильмовской улице в Москве нашли чемодан с оружием

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чемодан с оружием нашли в парке на Мосфильмовской улице в Москве, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, необычный чемодан обнаружили в парке на Мосфильмовской улице в Москве.
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"В изъятом чемодане были обнаружены шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Максимальное наказание - лишение свободы вплоть до пяти лет.
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