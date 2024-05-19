https://ria.ru/20240519/britaniya-1946983315.html

"Навыки утеряны". В Британии сделали неожиданное заявление о своей армии

"Навыки утеряны". В Британии сделали неожиданное заявление о своей армии - РИА Новости, 19.05.2024

"Навыки утеряны". В Британии сделали неожиданное заявление о своей армии

Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку, так как британская армия потеряла навыки, сосредоточив внимание на борьбе с повстанцами в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T10:37

2024-05-19T10:37

2024-05-19T18:10

в мире

великобритания

лондон

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847675405_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_3e04f1d8f34b2379151ec518a7f18b2d.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку, так как британская армия потеряла навыки, сосредоточив внимание на борьбе с повстанцами в других странах, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на заявление генерал-майора британской армии Джеймса Мартина. "Генерал-майор Джеймс Мартин заявил, что армия пытается "вернуться в первоначальное состояние" после многих лет сосредоточения внимания на борьбе с повстанцами, в результате чего она "находится в процессе потери навыков" для проведения полномасштабной кампании", — говорится в сообщении. Как отмечается, по мнению Мартина, вследствие десятилетий борьбы с повстанцами во время войн в Сирии, Ираке и Афганистане Великобритания сместила фокус внимания с масштабных конфликтов между государствами на эти кампании. Это, как сообщается, привело к сокращению численности британской армии — она достигла наименьшего размера за последние 300 лет. Также, согласно газете, акцент на борьбе с повстанцами привел к сокращению боеприпасов и запчастей.Газета подчеркивает, что, по словам Мартина, обеспечение экипировкой британских солдат в длительной войне "все еще требует большого объема работы". Он также добавил, что существуют районы, в которых армия Великобритании не укомплектована в полную силу, поэтому страна будет полагаться на союзников. Ранее в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Отмечается, что комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.

https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html

https://ria.ru/20240517/britaniya-1946589407.html

великобритания

лондон

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, великобритания, лондон, сирия