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"Навыки утеряны". В Британии сделали неожиданное заявление о своей армии - РИА Новости, 19.05.2024
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10:37 19.05.2024 (обновлено: 18:10 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/britaniya-1946983315.html
"Навыки утеряны". В Британии сделали неожиданное заявление о своей армии
"Навыки утеряны". В Британии сделали неожиданное заявление о своей армии - РИА Новости, 19.05.2024
"Навыки утеряны". В Британии сделали неожиданное заявление о своей армии
Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку, так как британская армия потеряла навыки, сосредоточив внимание на борьбе с повстанцами в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:37
2024-05-19T18:10
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку, так как британская армия потеряла навыки, сосредоточив внимание на борьбе с повстанцами в других странах, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на заявление генерал-майора британской армии Джеймса Мартина. "Генерал-майор Джеймс Мартин заявил, что армия пытается "вернуться в первоначальное состояние" после многих лет сосредоточения внимания на борьбе с повстанцами, в результате чего она "находится в процессе потери навыков" для проведения полномасштабной кампании", — говорится в сообщении. Как отмечается, по мнению Мартина, вследствие десятилетий борьбы с повстанцами во время войн в Сирии, Ираке и Афганистане Великобритания сместила фокус внимания с масштабных конфликтов между государствами на эти кампании. Это, как сообщается, привело к сокращению численности британской армии — она достигла наименьшего размера за последние 300 лет. Также, согласно газете, акцент на борьбе с повстанцами привел к сокращению боеприпасов и запчастей.Газета подчеркивает, что, по словам Мартина, обеспечение экипировкой британских солдат в длительной войне "все еще требует большого объема работы". Он также добавил, что существуют районы, в которых армия Великобритании не укомплектована в полную силу, поэтому страна будет полагаться на союзников. Ранее в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Отмечается, что комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
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в мире, великобритания, лондон, сирия
В мире, Великобритания, Лондон, Сирия
"Навыки утеряны". В Британии сделали неожиданное заявление о своей армии

Британский генерал: Лондон не готов к полномасштабной войне в одиночку

CC BY 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/Cpl Si Longworth RLC / Challenger 2 TankБританский танк Challenger 2 во время учений
Британский танк Challenger 2 во время учений - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
CC BY 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/Cpl Si Longworth RLC / Challenger 2 Tank
Британский танк Challenger 2 во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Великобритания не готова к ведению полномасштабной войны в одиночку, так как британская армия потеряла навыки, сосредоточив внимание на борьбе с повстанцами в других странах, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на заявление генерал-майора британской армии Джеймса Мартина.
"Генерал-майор Джеймс Мартин заявил, что армия пытается "вернуться в первоначальное состояние" после многих лет сосредоточения внимания на борьбе с повстанцами, в результате чего она "находится в процессе потери навыков" для проведения полномасштабной кампании", — говорится в сообщении.
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Как отмечается, по мнению Мартина, вследствие десятилетий борьбы с повстанцами во время войн в Сирии, Ираке и Афганистане Великобритания сместила фокус внимания с масштабных конфликтов между государствами на эти кампании. Это, как сообщается, привело к сокращению численности британской армии — она достигла наименьшего размера за последние 300 лет. Также, согласно газете, акцент на борьбе с повстанцами привел к сокращению боеприпасов и запчастей.
Газета подчеркивает, что, по словам Мартина, обеспечение экипировкой британских солдат в длительной войне "все еще требует большого объема работы". Он также добавил, что существуют районы, в которых армия Великобритании не укомплектована в полную силу, поэтому страна будет полагаться на союзников.
Ранее в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Отмечается, что комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
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