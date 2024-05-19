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Атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.05.2024
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15:19 19.05.2024 (обновлено: 15:23 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1947017088.html
Атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения, заявили в Госдуме
Атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.05.2024
Атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения, заявили в Госдуме
Ночные массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения и не способны нанести... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T15:19
2024-05-19T15:23
технологии
краснодарский край
славянский район
туапсе
сергей алтухов
госдума рф
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Ночные массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба региону, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. "Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае - не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба. Мы видим, что наши средства ПВО прекрасно справляются не только с БПЛА, но и с западными ракетами, которые стал использовать противник", - сказал Алтухов. Он добавил, что эти нападки не оказывают влияния ни на линию боевого соприкосновения, ни на обеспечение российских войск. "Тревогу и панику среди населения им тоже посеять не удастся - все прекрасно понимают бессмысленность этих варварских выпадов, видят качественную работу наших сил ПВО", - подчеркнул депутат. В ночь на воскресенье над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 57 БПЛА. Глава славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы. В результате атаки беспилотников НПЗ в Славянском районе приостановил работу, сообщили в компании. За последний месяц украинские беспилотники совершили ряд атак на нефтеперерабатывающие заводы Кубани. В пятницу власти региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе. После падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, которое позже полностью потушили.
https://ria.ru/20240519/opershtab-1946959883.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, краснодарский край, славянский район, туапсе, сергей алтухов, госдума рф
Технологии, Краснодарский край, Славянский район, Туапсе, Сергей Алтухов, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
Атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения, заявили в Госдуме

Депутат Алтухов: атаки дронов ВСУ на Кубань не нанесут серьезного ущерба региону

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Ночные массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба региону, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
"Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае - не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба. Мы видим, что наши средства ПВО прекрасно справляются не только с БПЛА, но и с западными ракетами, которые стал использовать противник", - сказал Алтухов.
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Дроны ВСУ ночью пытались атаковать Кубань, один упал на территории НПЗ
Вчера, 04:45
Он добавил, что эти нападки не оказывают влияния ни на линию боевого соприкосновения, ни на обеспечение российских войск.
«
"Тревогу и панику среди населения им тоже посеять не удастся - все прекрасно понимают бессмысленность этих варварских выпадов, видят качественную работу наших сил ПВО", - подчеркнул депутат.
В ночь на воскресенье над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 57 БПЛА. Глава славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы. В результате атаки беспилотников НПЗ в Славянском районе приостановил работу, сообщили в компании.
За последний месяц украинские беспилотники совершили ряд атак на нефтеперерабатывающие заводы Кубани. В пятницу власти региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе. После падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, которое позже полностью потушили.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКраснодарский крайСлавянский районТуапсеСергей АлтуховГосдума РФ
 
 
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