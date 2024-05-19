Атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения, заявили в Госдуме
Депутат Алтухов: атаки дронов ВСУ на Кубань не нанесут серьезного ущерба региону
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Ночные массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба региону, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
"Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае - не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба. Мы видим, что наши средства ПВО прекрасно справляются не только с БПЛА, но и с западными ракетами, которые стал использовать противник", - сказал Алтухов.
Он добавил, что эти нападки не оказывают влияния ни на линию боевого соприкосновения, ни на обеспечение российских войск.
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"Тревогу и панику среди населения им тоже посеять не удастся - все прекрасно понимают бессмысленность этих варварских выпадов, видят качественную работу наших сил ПВО", - подчеркнул депутат.
В ночь на воскресенье над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 57 БПЛА. Глава славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы. В результате атаки беспилотников НПЗ в Славянском районе приостановил работу, сообщили в компании.
За последний месяц украинские беспилотники совершили ряд атак на нефтеперерабатывающие заводы Кубани. В пятницу власти региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе. После падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, которое позже полностью потушили.
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