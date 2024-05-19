https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1947017088.html

Атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения, заявили в Госдуме

Атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.05.2024

Атаки ВСУ на Кубань не имеют военного значения, заявили в Госдуме

Ночные массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения и не способны нанести... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T15:19

2024-05-19T15:19

2024-05-19T15:23

технологии

краснодарский край

славянский район

туапсе

сергей алтухов

госдума рф

специальная военная операция на украине

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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Ночные массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба региону, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. "Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае - не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба. Мы видим, что наши средства ПВО прекрасно справляются не только с БПЛА, но и с западными ракетами, которые стал использовать противник", - сказал Алтухов. Он добавил, что эти нападки не оказывают влияния ни на линию боевого соприкосновения, ни на обеспечение российских войск. "Тревогу и панику среди населения им тоже посеять не удастся - все прекрасно понимают бессмысленность этих варварских выпадов, видят качественную работу наших сил ПВО", - подчеркнул депутат. В ночь на воскресенье над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 57 БПЛА. Глава славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы. В результате атаки беспилотников НПЗ в Славянском районе приостановил работу, сообщили в компании. За последний месяц украинские беспилотники совершили ряд атак на нефтеперерабатывающие заводы Кубани. В пятницу власти региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе. После падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, которое позже полностью потушили.

https://ria.ru/20240519/opershtab-1946959883.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

славянский район

туапсе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, краснодарский край, славянский район, туапсе, сергей алтухов, госдума рф