https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1946991195.html
Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани
Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани - РИА Новости, 19.05.2024
Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани
Беспилотники, атаковавшие Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе на Кубани, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:39
2024-05-19T11:39
2024-05-19T22:18
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 19 мая — РИА Новости. Беспилотники, атаковавшие Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе на Кубани, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков, сообщил РИА Новости директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев. Ранее глава Славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы.В результате атаки беспилотников завод приостановил работу, сообщили в компании. "БПЛА несли в себе заряд с поражающими элементами в виде стальных шариков, при детонации они разлетаются в разные стороны, пострадавших нигде нет, все нормально у нас, на Кубани никто не пострадал, ни жилые дома, ни люди", — сказал Труднев. Он предупредил, что при обнаружении подобный "шарик" трогать нельзя. Отвечая на вопрос, пострадали ли стратегические объекты завода в результате падения шести беспилотников, Труднев ответил, что пока неизвестно, специалисты устанавливают степень повреждений инфраструктуры компании.
https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946985376.html
https://ria.ru/20240518/obstrel-1946894827.html
краснодарский край
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РИА Новости
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани
Беспилотники, атаковавшие НПЗ на Кубани, несли заряды с поражающими элементами
СОЧИ, 19 мая — РИА Новости.
Беспилотники, атаковавшие Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе на Кубани
, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков, сообщил РИА Новости директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.
Ранее глава Славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы.
В результате атаки беспилотников завод приостановил работу, сообщили в компании.
"БПЛА несли в себе заряд с поражающими элементами в виде стальных шариков, при детонации они разлетаются в разные стороны, пострадавших нигде нет, все нормально у нас, на Кубани никто не пострадал, ни жилые дома, ни люди", — сказал Труднев.
Он предупредил, что при обнаружении подобный "шарик" трогать нельзя. Отвечая на вопрос, пострадали ли стратегические объекты завода в результате падения шести беспилотников, Труднев ответил, что пока неизвестно, специалисты устанавливают степень повреждений инфраструктуры компании.