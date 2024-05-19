https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1946991195.html

Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани

Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани - РИА Новости, 19.05.2024

Раскрыты подробности атаки беспилотников на НПЗ на Кубани

Беспилотники, атаковавшие Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе на Кубани, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:39

2024-05-19T11:39

2024-05-19T22:18

происшествия

краснодарский край

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СОЧИ, 19 мая — РИА Новости. Беспилотники, атаковавшие Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе на Кубани, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков, сообщил РИА Новости директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев. Ранее глава Славянского района на Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода. Он же уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет, на месте работали оперативные службы.В результате атаки беспилотников завод приостановил работу, сообщили в компании. "БПЛА несли в себе заряд с поражающими элементами в виде стальных шариков, при детонации они разлетаются в разные стороны, пострадавших нигде нет, все нормально у нас, на Кубани никто не пострадал, ни жилые дома, ни люди", — сказал Труднев. Он предупредил, что при обнаружении подобный "шарик" трогать нельзя. Отвечая на вопрос, пострадали ли стратегические объекты завода в результате падения шести беспилотников, Труднев ответил, что пока неизвестно, специалисты устанавливают степень повреждений инфраструктуры компании.

https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946985376.html

https://ria.ru/20240518/obstrel-1946894827.html

краснодарский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край