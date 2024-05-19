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На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024
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10:25 19.05.2024 (обновлено: 11:44 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1946982306.html
На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников
На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024
На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников
Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в ночь с 18 на 19 мая, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:25
2024-05-19T11:44
славянск-на-кубани
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в ночь с 18 на 19 мая, предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил в воскресенье глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что ВСУ ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. подавлены не менее 10 дронов, один из них упал на территорию НПЗ, предварительно, пожара, пострадавших и разрушений нет."В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани", - говорится в сообщении главы района.
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славянск-на-кубани, происшествия
Славянск-на-Кубани, Происшествия
На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников

На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в ночь с 18 на 19 мая, предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил в воскресенье глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что ВСУ ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. подавлены не менее 10 дронов, один из них упал на территорию НПЗ, предварительно, пожара, пострадавших и разрушений нет.
"В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани", - говорится в сообщении главы района.
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