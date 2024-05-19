https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1946982306.html

На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников

На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024

На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников

Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в ночь с 18 на 19 мая, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T10:25

2024-05-19T10:25

2024-05-19T11:44

славянск-на-кубани

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в ночь с 18 на 19 мая, предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил в воскресенье глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что ВСУ ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. подавлены не менее 10 дронов, один из них упал на территорию НПЗ, предварительно, пожара, пострадавших и разрушений нет."В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани", - говорится в сообщении главы района.

https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html

славянск-на-кубани

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Варвара Скокшина

славянск-на-кубани, происшествия