https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1946982306.html
На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников
На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024
На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников
Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в ночь с 18 на 19 мая, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:25
2024-05-19T10:25
2024-05-19T11:44
славянск-на-кубани
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в ночь с 18 на 19 мая, предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил в воскресенье глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что ВСУ ночью попытались атаковать гражданские объекты Краснодарского края с помощью беспилотников. подавлены не менее 10 дронов, один из них упал на территорию НПЗ, предварительно, пожара, пострадавших и разрушений нет."В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани", - говорится в сообщении главы района.
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html
славянск-на-кубани
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск-на-кубани, происшествия
Славянск-на-Кубани, Происшествия
На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников
На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть БПЛА, пострадавших нет