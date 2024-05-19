https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1947067148.html

Силы ПВО уничтожили еще один дрон над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили еще один дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 19.05.2024

Силы ПВО уничтожили еще один дрон над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:47

2024-05-19T22:47

2024-05-19T22:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого мая около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины