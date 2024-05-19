https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1947067148.html
Силы ПВО уничтожили еще один дрон над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили еще один дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 19.05.2024
Силы ПВО уничтожили еще один дрон над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T22:47
2024-05-19T22:47
2024-05-19T22:48
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого мая около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили еще один дрон над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник