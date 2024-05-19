https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946987906.html

Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в херсонском селе

Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в херсонском селе - РИА Новости, 19.05.2024

Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в херсонском селе

При атаке украинского беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Херсонской области пострадали 16 человек, у них контузии и легкие ранения, помощь оказана на... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T11:13

2024-05-19T11:13

2024-05-19T11:30

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Херсонской области пострадали 16 человек, у них контузии и легкие ранения, помощь оказана на месте, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.Ранее Сальдо сообщил, что в результате атаки беспилотника один человек погиб, много раненых. В микроавтобусе ехали рабочие на сбор клубники."Всего в микроавтобусе ехало 17 человек. Один погибший. У всех остальных контузии и легкие ранения. Помощь оказали на месте. В больницу никого не отправили", - сказал Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240519/npz-1946984575.html

https://ria.ru/20240518/postradavshie-1946929709.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область , владимир сальдо