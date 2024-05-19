https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946987906.html
Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в херсонском селе
Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в херсонском селе - РИА Новости, 19.05.2024
Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в херсонском селе
При атаке украинского беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Херсонской области пострадали 16 человек, у них контузии и легкие ранения, помощь оказана на... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T11:13
2024-05-19T11:13
2024-05-19T11:30
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Херсонской области пострадали 16 человек, у них контузии и легкие ранения, помощь оказана на месте, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.Ранее Сальдо сообщил, что в результате атаки беспилотника один человек погиб, много раненых. В микроавтобусе ехали рабочие на сбор клубники."Всего в микроавтобусе ехало 17 человек. Один погибший. У всех остальных контузии и легкие ранения. Помощь оказали на месте. В больницу никого не отправили", - сказал Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240519/npz-1946984575.html
https://ria.ru/20240518/postradavshie-1946929709.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в херсонском селе
ВСУ нанесли удар по микроавтобусу в Херсонской области, один человек погиб