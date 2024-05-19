https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946985376.html

В Херсонской области беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек

В Херсонской области беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек - РИА Новости, 19.05.2024

В Херсонской области беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек

В селе Раденск Херсонской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T10:50

2024-05-19T10:50

2024-05-19T14:03

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. В селе Раденск Херсонской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь", — написал он.По словам губернатора, атака произошла утром в воскресенье. "В селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники", — добавил Сальдо.Позднее глава региона в беседе с РИА Новости уточнил, что всего в микроавтобусе ехали 17 человек и все выжившие 16 мирных жителей, находившиеся в машине, получили контузии и легкие ранения. Им оказали помощь на месте, никого из пострадавших не госпитализировали.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240519/npz-1946984575.html

https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1946958526.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область , владимир сальдо