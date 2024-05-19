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В Херсонской области беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек - РИА Новости, 19.05.2024
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10:50 19.05.2024 (обновлено: 14:03 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946985376.html
В Херсонской области беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
В Херсонской области беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек - РИА Новости, 19.05.2024
В Херсонской области беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
В селе Раденск Херсонской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:50
2024-05-19T14:03
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. В селе Раденск Херсонской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь", — написал он.По словам губернатора, атака произошла утром в воскресенье. "В селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники", — добавил Сальдо.Позднее глава региона в беседе с РИА Новости уточнил, что всего в микроавтобусе ехали 17 человек и все выжившие 16 мирных жителей, находившиеся в машине, получили контузии и легкие ранения. Им оказали помощь на месте, никого из пострадавших не госпитализировали.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240519/npz-1946984575.html
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происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек

Сальдо: в селе Раденск украинский дрон атаковал микроавтобус, погиб человек

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramМесто атаки беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 19 мая 2024 года
Место атаки беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 19 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Место атаки беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 19 мая 2024 года
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. В селе Раденск Херсонской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь", — написал он.
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По словам губернатора, атака произошла утром в воскресенье.
"В селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники", — добавил Сальдо.
Позднее глава региона в беседе с РИА Новости уточнил, что всего в микроавтобусе ехали 17 человек и все выжившие 16 мирных жителей, находившиеся в машине, получили контузии и легкие ранения. Им оказали помощь на месте, никого из пострадавших не госпитализировали.
Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
Системы ПВО отражают атаки противника.
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