В Херсонской области беспилотник атаковал микроавтобус, погиб человек
Сальдо: в селе Раденск украинский дрон атаковал микроавтобус, погиб человек
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramМесто атаки беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 19 мая 2024 года
Место атаки беспилотника на микроавтобус в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 19 мая 2024 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. В селе Раденск Херсонской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими, один человек погиб, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь", — написал он.
По словам губернатора, атака произошла утром в воскресенье.
"В селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники", — добавил Сальдо.
Позднее глава региона в беседе с РИА Новости уточнил, что всего в микроавтобусе ехали 17 человек и все выжившие 16 мирных жителей, находившиеся в машине, получили контузии и легкие ранения. Им оказали помощь на месте, никого из пострадавших не госпитализировали.
Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
Системы ПВО отражают атаки противника.